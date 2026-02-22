به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، مراسم امضای تفاهمنامه همکاری مشترک سهجانبه میان صندوق نوآوری و شکوفایی، بانک اقتصاد نوین و انجمن ملی شرکتهای صنایع پیشرفته و دانشبنیان صنعت و معدن عصر روز شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۴ برگزار شد.
این مراسم با حضور دکتر اصغر نورالهزاده رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر حامد رفیعی رییس مرکز تامین مالی و توسعه سرمایهگذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، دکتر محمدرضا حسینزاده مدیرعامل بانک اقتصاد نوین، دکتر محمدمهدی نایبی رییس انجمن ملی شرکتهای صنایع پیشرفته و دانشبنیان صنعت و معدن و جمعی از نمایندگان شرکتهای عضو این انجمن، در محل صندوق برگزار شد.
ایجاد جریان پایدار نقدینگی، ویژگی مهم تفاهمنامه سهجانبه
رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در مراسم امضای این تفاهمنامه همکاری سهجانبه گفت: این تفاهمنامه در تعامل با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان و همکاری سهجانبه میان صندوق نوآوری و شکوفایی، بانک اقتصاد نوین و انجمن ملی شرکتهای صنایع پیشرفته و دانشبنیان صنعت و معدن تهیه شد. تأمین مالی ۵۵ شرکت دانشبنیان عضو انجمن ملی شرکتهای صنایع پیشرفته و دانشبنیان صنعت و معدن نیازمند یک نظام تأمین مالی نوآورانه است.
نورالهزاده افزود: هدف از این تفاهمنامه سهجانبه، همافزایی و اهرمیسازی منابع است، زیرا در این مسیر به دو فاکتور مهم با هم نیاز داریم. فاکتور اول این است که ظرف و مظروف باید هر دو مورد توجه قرار بگیرند. مظروف (بانکها) به تنهایی نمیتوانند نیازهای ظرف (شرکتها) را تأمین کنند؛ بنابراین تلاش کردیم ظرف و مظروف به هم نزدیک شده و هردو با هم رشد کنند. فاکتور دوم، ایجاد یک کمیته مشترک برای بررسی طرحها بود و بانک اقتصاد نوین نیز عضو این کمیته است و با مبنای نظری بانک، طرحها بررسی میشوند.
وی خاطرنشان کرد: این ایده نوآورانه و مدل کسبوکار به خوبی توسط مجموعه هیات مدیره بانک اقتصاد نوین، شناسایی و پذیرفته شد که حرکتی بسیار نوآورانه در نظام تأمین مالی (شبکه بانکی) محسوب میشود.
رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی تأکید کرد: در این مدل نوآورانه تأمین مالی، شرکتهای دانشبنیان عضو انجمن، بانک اقتصاد نوین و صندوق نوآوری و شکوفایی در کنار هم رشد میکنند. درحقیقت این مدل نوآورانه منجر به رشد تمامی ارکان تفاهمنامه شده و جریان نقدینگی پایدار ایجاد خواهد کرد که از ویژگیهای مهم این تفاهمنامه است.
پرداخت ۷ همت تسهیلات از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکتهای عضو انجمن
سیامک ناصری، معاون تسهیلات و تجاریسازی صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت: ۵۵ شرکت دانشبنیان عضو انجمن ملی شرکتهای صنایع پیشرفته و دانشبنیان صنعت و معدن هستند که شامل ۴۵ شرکت دانشبنیان فناور و ۱۰ شرکت دانشبنیان نوآور است و میزان درآمد این شرکتها در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۳ همت است. مجموع تسهیلات پرداختی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی به این شرکتها بالغ بر ۷ همت و مجموع ضمانتنامههای صادرشده نیز ۶ همت (مجموعا ۱۳ همت) است.
وی افزود: تفاهمنامه همکاری سهجانبه میان صندوق نوآوری و شکوفایی، بانک اقتصاد نوین و انجمن ملی شرکتهای صنایع پیشرفته و دانشبنیان صنعت و معدن در راستای توسعه تعاملات مشترک و توسعه حمایت از این شرکتها منعقد میشود و امیدواریم این اقدام، به رشد و توسعه فعالیت شرکتهای عضو این انجمن منجر شود.
عبور از لایههای سنتی و اجراییکردن روشهای جدیدتر
حامد رفیعی، رییس مرکز تامین مالی و توسعه سرمایهگذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری نیز در سخنانی با اشاره به برگزاری جلسههای مختلف در این حوزه گفت: مسیری که برای رسیدن به این تفاهمنامه طی شد، الگوی بسیار خوبی است و کمک کرد از لایه سنتی خارج شده و روشهای جدیدتر را اجرایی کنیم.
وی تأکید کرد: یکی از اولویتهای مهم برای ما این است که تأمین مالی مقطعی نباشد، بلکه پایدار و در زمان و مکان مناسب اتفاق بیفتد تا چرخ GDP دانشبنیان به خوبی بچرخد. در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان و همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی، اهداف بلندپروازانهای را مدنظر داشته و در کنار افزایش سهم اقتصاد دانشبنیان در GDP، به دنبال ایجاد تأمین مالی پایدار و توسعه کل اقتصاد کشور هستیم. امیدواریم اجرای این مدل نوآورانه منجر به تحقق اهداف بزرگتر و پایدارتر در حوزه تأمین مالی شود.
تفاهمنامه همکاری مشترک سهجانبه در راستای حمایت از تولید روزافزون و باکیفیت محصولات دانشبنیان و جلوگیری از واردات غیراستاندارد و بیرویه، به امضای دکتر اصغر نورالهزاده رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر محمدرضا حسینزاده مدیرعامل بانک اقتصاد نوین و دکتر محمدمهدی نایبی رییس انجمن ملی شرکتهای صنایع پیشرفته و دانشبنیان صنعت و معدن رسید.
تسهیل اعطای تسهیلات به شرکتهای دانشبنیان عضو انجمن ملی شرکتهای صنایع پیشرفته و دانشبنیان صنعت و معدن در حوزه فناوریهای زیستی، کشاورزی، صنایع غذایی، دارو و فرآوردههای پیشرفته، مواد پیشرفته، وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی، برق و الکترونیک، مخابرات، فناوری اطلاعات و ارتباطات، خدمات تجاریسازی، صنایع فرهنگی، صنایع خلاق و علوم انسانی، موضوع این تفاهمنامه است.
