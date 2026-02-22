به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این تفاهم‌نامه با هدف جبران بخشی از خسارات واردشده به کسب‌وکارهای دیجیتال آسیب‌دیده و ایجاد زمینه بازگشت سریع‌تر آن‌ها به چرخه عادی فعالیت اقتصادی به امضا رسید.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۲ هزار میلیارد تومان) تسهیلات به شرکت‌ها و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال پرداخت خواهد شد. این منابع با هدف استمرار فعالیت، حفظ اشتغال و تقویت ظرفیت‌های توسعه‌ای شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور اختصاص می‌یابد.

شرایط پرداخت و بازپرداخت تسهیلات

مطابق اعلام طرفین تفاهم‌نامه، نرخ این تسهیلات ۱۵.۳۳ درصد تعیین شده است. همچنین برای بازپرداخت، سه ماه دوره تنفس در نظر گرفته شده و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات طی ۹ ماه به‌صورت اقساط ماهانه انجام خواهد شد.

بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، تضمین بازپرداخت اصل و سود اولیه تسهیلات متقاضیان بر عهده صندوق نوآوری و شکوفایی خواهد بود و این فرآیند مطابق متن ضمانت‌نامه مورد توافق میان پست بانک ایران و صندوق انجام می‌شود.

سازوکار شناسایی و نظارت

طبق این تفاهم‌نامه، شناسایی شرکت‌های مشمول، انجام ارزیابی‌های فنی، اقتصادی، مالی و اعتباری و همچنین نظارت بر نحوه تخصیص و مصرف تسهیلات، به‌صورت مشترک از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و صندوق نوآوری و شکوفایی انجام خواهد شد.

اجرای این تفاهم‌نامه بخشی از برنامه‌های حمایتی دولت برای توسعه اقتصاد دیجیتال، تقویت زیست‌بوم نوآوری و تثبیت فعالیت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان است؛ برنامه‌ای که با تأمین مالی هدفمند، زمینه استمرار رشد و توسعه خدمات و محصولات فناورانه را فراهم می‌کند.