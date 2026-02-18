به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اجلاس «India AI Impact Summit ۲۰۲۶» از ۱۶ تا ۲۰ فوریه ۲۰۲۶ در مرکز همایشهای «Bharat Mandapam» دهلینو برگزار میشود و بهعنوان نخستین رویداد بزرگ حکمرانی هوش مصنوعی در کشورهای جنوب جهانی شناخته میشود. این اجلاس با شعار «از چشمانداز به عمل؛ هند پیشرو در جنبش تأثیر هوش مصنوعی» و با تمرکز بر حکمرانی جهانی هوش مصنوعی، رشد فراگیر و توسعه پایدار برگزار شده است.
وزیر ارتباطات در بدو ورود به دهلینو با اشاره به اهداف این سفر اعلام کرد: ایران در حوزه هوش مصنوعی از ظرفیتهای قابل توجهی بهویژه در بخش نیروی انسانی و تولید دانش برخوردار است و طی سالهای اخیر جایگاه علمی کشور در رتبهبندیهای جهانی ارتقا یافته است.
وی افزود: تعامل فعال با کشورهای دوست و همسو میتواند مسیر توسعه فناوری هوش مصنوعی را با شتاب بیشتری پیش ببرد و آثار آن را در بهبود کیفیت زندگی مردم نمایان کند.
در این اجلاس بیش از ۱۱۰ کشور، ۳۰ سازمان بینالمللی و ۴۵ هیئت در سطح وزارتی حضور دارند. همچنین جمعی از رهبران سیاسی و مدیران ارشد شرکتهای بزرگ فناوری جهان در این رویداد شرکت کردهاند. آیین افتتاحیه با حضور نخستوزیر هند برگزار شده و محور اصلی مباحث، شکلدهی به چارچوبهای مسئولانه و قابل اعتماد برای توسعه هوش مصنوعی است.
سخنرانی وزیر ارتباطات در آیین افتتاحیه اجلاس
بر اساس برنامهریزی انجامشده، وزیر ارتباطات در آیین افتتاحیه اجلاس سخنرانی کرد و سپس از نمایشگاه «India AI Impact Expo ۲۰۲۶» بازدید بهعمل آورد؛ نمایشگاهی که با حضور بیش از ۳۰۰ شرکت از ۳۰ کشور در بیش از ۱۰ پاویون تخصصی برگزار شده و تازهترین دستاوردهای حوزه هوش مصنوعی مسئولانه، امنیت سایبری، سلامت دیجیتال و کشاورزی هوشمند را عرضه کرده است.
دیدار و گفتگو با وزیر ارتباطات هند و برخی مقامات عالیرتبه شرکتکننده در اجلاس نیز از دیگر برنامههای این سفر اعلام شده است.
تمرکز اجلاس بر حکمرانی و مسئولیتپذیری
در این اجلاس موضوعاتی نظیر امنیت سایبری، مقابله با دیپفیک، کاربرد هوش مصنوعی در سلامت عمومی، آموزش، کشاورزی، تغییرات اقلیمی و توسعه اقتصادی بررسی میشود. همچنین «تعهد دیجیتال برای مسئولیت در هوش مصنوعی» بهعنوان یکی از محورهای کلیدی این رویداد مطرح شده است.
حضور جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس در چارچوب سیاست توسعه «دیپلماسی فناوری» و تقویت همکاریهای علمی و فنی با کشورهای منطقه و جهان دنبال میشود.
نظر شما