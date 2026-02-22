به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرکل زندانهای استان کردستان، با قدردانی از اقدامات مجموعه زندانها و ستاد دیه استان، اظهار کرد: کمک به زندانیان جرائم غیرعمد و رهایی افراد گرفتار، از جمله اعمال ارزشمند و مورد تأکید در تعالیم اسلامی است و این فرهنگ باید بیش از پیش در جامعه ترویج شود.
وی با اشاره به حمایت رهبر معظم انقلاب از جشن گلریزان افزود: وقتی عالیترین مقام کشور چنین حمایتی را انجام میدهند، این اقدام پیام روشنی برای مسئولان و مردم است تا در این مسیر انسانی و خداپسندانه نقشآفرینی جدی داشته باشند.
نماینده ولیفقیه در استان کردستان با بیان اینکه ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی برای گسترش کارهای خیر است، تصریح کرد: همه مدیران، فعالان اقتصادی و اقشار مختلف مردم باید در حد توان خود برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد مشارکت کنند.
ضرورت شفافیت برای تقویت مشارکت مردمی
حجتالاسلام پورذهبی همچنین بر اهمیت شفافیت در روند جمعآوری و هزینهکرد کمکها تأکید کرد و گفت: اطلاعرسانی دقیق و ارائه گزارش شفاف از نتایج اقدامات، موجب جلب اعتماد عمومی و افزایش مشارکتهای مردمی خواهد شد.
در ادامه این دیدار، مدیرکل زندانهای استان کردستان نیز با ارائه گزارشی از وضعیت زندانیان جرائم غیرعمد، اظهار کرد: بخشی از زندانیان به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهیهای مالی در حبس به سر میبرند و آزادی آنان نیازمند همراهی جدی خیرین و مسئولان است.
محمد خسروی افزود: جشن گلریزان ماه مبارک رمضان فرصت ارزشمندی برای ترویج فرهنگ احسان، همدلی و مسئولیتپذیری اجتماعی و کمک به آزادی این زندانیان است.
وی با اشاره به آثار مثبت این اقدام بر خانوادهها و جامعه، خاطرنشان کرد: آزادی هر زندانی جرائم غیرعمد، بازگشت امید به یک خانواده و گامی مؤثر در کاهش آسیبهای اجتماعی است.
حمایتهای ملی، مسئولیت مدیران استانی را افزایش داده است
خسروی با اشاره به حمایتهای صورت گرفته در سطح ملی بیان کرد: اختصاص پنج میلیارد تومان از سوی رهبر معظم انقلاب برای جشن گلریزان، اهمیت این موضوع را نشان میدهد و مسئولیت مدیران استانی را برای برنامهریزی و جلب مشارکت عمومی دوچندان کرده است.
مدیرکل زندانهای استان کردستان تأکید کرد: تلاش میکنیم با اطلاعرسانی مناسب و جلب اعتماد عمومی، زمینه مشارکت حداکثری مردم و خیرین برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در استان فراهم شود.
در پایان این دیدار، بر تداوم تعامل و همافزایی میان دستگاههای اجرایی، نهادهای دینی و ستاد دیه برای برگزاری هرچه باشکوهتر جشن گلریزان در استان کردستان تأکید شد.
