۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۰۸

لزوم بسیج همه ظرفیت‌ها برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در کردستان

سنندج- نماینده ولی‌فقیه در کردستان گفت: حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد از مصادیق روشن عمل صالح است و لازم است مسئولان و مردم با بسیج ظرفیت‌ها در آزادی این زندانیان مشارکت گسترده داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرکل زندان‌های استان کردستان، با قدردانی از اقدامات مجموعه زندان‌ها و ستاد دیه استان، اظهار کرد: کمک به زندانیان جرائم غیرعمد و رهایی افراد گرفتار، از جمله اعمال ارزشمند و مورد تأکید در تعالیم اسلامی است و این فرهنگ باید بیش از پیش در جامعه ترویج شود.

وی با اشاره به حمایت رهبر معظم انقلاب از جشن گلریزان افزود: وقتی عالی‌ترین مقام کشور چنین حمایتی را انجام می‌دهند، این اقدام پیام روشنی برای مسئولان و مردم است تا در این مسیر انسانی و خداپسندانه نقش‌آفرینی جدی داشته باشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با بیان اینکه ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی برای گسترش کارهای خیر است، تصریح کرد: همه مدیران، فعالان اقتصادی و اقشار مختلف مردم باید در حد توان خود برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد مشارکت کنند.

ضرورت شفافیت برای تقویت مشارکت مردمی

حجت‌الاسلام پورذهبی همچنین بر اهمیت شفافیت در روند جمع‌آوری و هزینه‌کرد کمک‌ها تأکید کرد و گفت: اطلاع‌رسانی دقیق و ارائه گزارش شفاف از نتایج اقدامات، موجب جلب اعتماد عمومی و افزایش مشارکت‌های مردمی خواهد شد.

در ادامه این دیدار، مدیرکل زندان‌های استان کردستان نیز با ارائه گزارشی از وضعیت زندانیان جرائم غیرعمد، اظهار کرد: بخشی از زندانیان به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی‌های مالی در حبس به سر می‌برند و آزادی آنان نیازمند همراهی جدی خیرین و مسئولان است.

محمد خسروی افزود: جشن گلریزان ماه مبارک رمضان فرصت ارزشمندی برای ترویج فرهنگ احسان، همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی و کمک به آزادی این زندانیان است.

وی با اشاره به آثار مثبت این اقدام بر خانواده‌ها و جامعه، خاطرنشان کرد: آزادی هر زندانی جرائم غیرعمد، بازگشت امید به یک خانواده و گامی مؤثر در کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

حمایت‌های ملی، مسئولیت مدیران استانی را افزایش داده است

خسروی با اشاره به حمایت‌های صورت گرفته در سطح ملی بیان کرد: اختصاص پنج میلیارد تومان از سوی رهبر معظم انقلاب برای جشن گلریزان، اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد و مسئولیت مدیران استانی را برای برنامه‌ریزی و جلب مشارکت عمومی دوچندان کرده است.

مدیرکل زندان‌های استان کردستان تأکید کرد: تلاش می‌کنیم با اطلاع‌رسانی مناسب و جلب اعتماد عمومی، زمینه مشارکت حداکثری مردم و خیرین برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در استان فراهم شود.

در پایان این دیدار، بر تداوم تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای دینی و ستاد دیه برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر جشن گلریزان در استان کردستان تأکید شد.

کد خبر 6756647

