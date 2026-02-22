به گزارش خبرگزاری مهر، حمید جهانگیری اظهار کرد: بررسی سوابق داوطلبان در مراحل پنجگانه و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان تا ۱۰ اسفند ماه ادامه دارد.
جهانگیری افزود: در این مرحله داوطلبان باید گواهی ۵ سال سابقه فعالیت اجرایی یا آموزشی و پژوهشی داشته باشند.
وی گفت: مشمولان ماده ۳۲ قانون انتخابات نیز ۲ ماه قبل از برگزاری انتخابات مهلت دارند گواهی پذیرش استعفا را بارگذاری و به هیاتهای اجرایی تحویل دهند.
در پیش ثبت نام انتخابات میان دورهای مجلس شورای اسلامی ۵۸ تن در حوزه مرکزی هرمزگان نام نویسی کردند.
حوزه مرکزی هرمزگان شامل شهرستانهای بندرعباس، بندرخمیر، حاجی آباد، قشم و بوموسی است که یک نماینده در میان دورهای به مجلس راه مییابد.
انتخابات میان دورهای مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار میشود.
