دریافت مبلغ اضافی از خریداران کالابرگ تخلف است

به گزارش خبرنگار مهر، کالابرگ مرحله جدید (دی و بهمن ماه) شارژ و شهروندان از دو طریق خرید خود را انجام دادند؛ البته هنوز بخشی خرید خود را کامل نکرده و مبلغ به شارژ اسفند ماه اضافه شده است.

برخی از فروشگاه‌داران و عموما خرده‌فروشی‌های سطح شهر مبادرت به گرفتن مبلغ اضافه‌تر از شهروندان می‌کنند.

در سامانه طرح کالابرگ الکترونیکی تاکید شده گرفتن هرگونه وجه مازاد از مشتریان بابت کالاهای مشمول طرح کالابرگ، تحت هر عنوانی از جمله کارمزد، هزینه دستگاه کارت‌خوان، خدمات، بسته‌بندی و موارد مشابه ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود.

بنا بر اعلام این سامانه، مجموع مبلغ پرداختی مشتری اعم از وجه نقد، برداشت از حساب بانکی مانند دریافت ۵ هزار تومان بابت انجام تراکنش و اعتبار کالابرگ باید دقیقاً معادل جمع کل قیمت کالاهای خریداری‌شده، باشد و دریافت هرگونه مبلغ اضافه، غیرقانونی است.

شهروندان در صورت برخورد با این موضوع باید موارد را گزارش داده و اگر تخلف تایید شود، ترمینال پذیرنده متخلف مسدود شده و اقدامات قانونی لازم مطابق ضوابط و مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.

همچنین شهروندان می‌توانند از ۳ روش اپلیکیشن شمیم، پیام‌رسان بله (کالابرگ-شما) و نیز کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* از موجودی کالابرگ خود مطلع شوند.

همچنین در صورت پرسش، افراد می‌توانند با شماره ۶۳۶۹-۰۲۱ با کارشناسان مربوطه تماس گرفته و پاسخ خود را دریافت کنند.