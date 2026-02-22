۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۵۸

کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص بحث و بررسی شد

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از بحث و بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در جلسه شورای عالی نظایت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص جزئیات جلسه امروز هیئت عالی نظارت برای بررسی کلیات و جزئیات مصوبات مجلس در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: امروز اولین جلسه بررسی بودجه سال ۱۴۰۵ برگزار شد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در جلسه هیئت عالی نظارت حضور داشتند.

وی با بیان اینکه در ابتدای جلسه پیرامون کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ بحث و بررسی شد، اظهار داشت: لزوم کاهش کسری بودجه و توجه به کاهش تورم در بودجه ۱۴۰۵ از نکات مهمی بود که مدنظر اعضای هیئت عالی نظارت قرار داشت و مورد بحث و بررسی جدی قرار گرفت.

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه در ادامه جلسه هیات عالی نظارت وارد بررسی بندهای بودجه شد، گفت: دو بند از لایحه بودجه که در گزارش کمیسیون اقتصادی مجمع مورد ایراد قرار گرفته بود، بررسی شد؛ نهایتاً اعضای هیات عالی نظارت این بندها را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانستند.

وی تاکید کرد: ادامه بررسی بندهای لایحه بودجه به جلسه فوق العاده روز دوشنبه هیئت عالی نظارت موکول شد؛ هیئت عالی نظارت تلاش می‌کند این هفته با برگزاری جلسات مستمر و فوق العاده بررسی لایحه لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به پایان برساند تا هرچه سریعتر بودجه جهت ابلاغ به دولت آماده شود.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها