پیام تسلیت قالیباف در پی درگذشت حاج علی محمدیان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی، درگذشت مرحوم حاج علی محمدیان پدر حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد محمدیان و شهید حسین محمدیان را تسلیت گفت.

متن پیام رئیس قوه مقننه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

اِنّا لِلّهِ وَ اِنّا اِلَیهِ راجِعون

جناب آقای حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمد محمدیان

درگذشت پدر گرامی‌تان، مرحوم حاج علی محمدیان، پدر صبور و سرافراز شهید والامقام حسین محمدیان، موجب تأثر و اندوه فراوان گردید.

بی‌تردید، استمرار مسیر خدمت و مجاهدت در خانواده‌ای که با خون شهید و صبر پدر معنا یافته، سرمایه‌ای بزرگ برای انقلاب اسلامی و نشانه‌ای از برکت تربیت صالح است.

اینجانب ضمن عرض تسلیت این مصیبت به جنابعالی و خاندان محترم، از درگاه خداوند متعال در ماه ضیافه الرحمن برای آن مرحوم علوّ درجات، همنشینی با فرزند شهیدش و اولیای الهی و برای شما صبر، آرامش و توفیق روزافزون در خدمت به اسلام و انقلاب مسئلت می‌نمایم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی