جهانگیر الماسی مهمان سفره افطار «نفیس» شبکه نسیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، ویژه برنامه «نفیس» با اجرای سید محمدرضا حسینیان از موزه ملک و در قرابت با نفیس‌ترین معجزه الهی یعنی کتاب قرآن تولید و پخش می‌شود. در هر قسمت مخاطبان با حضور یک مهمان شاهد رونمایی از قدیمی‌ترین نسخ قرآنی موجود در موزه ملک که برخی قدمت چند هزارساله دارند، خواهند بود.

در هر قسمت از برنامه «نفیس» یکی از آیات قرآنی مرتبط با ایام ماه مبارک رمضان، به‌صورت ویژه مورد بازخوانی و معناشناسی قرار خواهد گرفت و با تلاوت قرآن و اذان مغرب، مخاطبان تا آخرین لحظات، در کنار سفره‌های افطار خود می‌توانند همراه این برنامه باشند.

ویژه‌برنامه «نفیس» به کارگردانی جواد اسدی، تهیه‌کنندگی پرهام عمرانی و سردبیری هدیه بیدی، در شب‌های رمضان ۱۴۰۴ از شبکه نسیم پخش خواهد شد.