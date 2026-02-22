بیش از ۳۰۰ افطاری ساده در مشهد برپا می شود

جاوید کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات برپایی سفرههای افطاری در سطح شهر مشهد اظهار کرد: این سفرهها بیش از ۳۰۰ مورد در سراسر نقاط شهر را شامل میشود، البته آخرین آمار بهروز را باید دریافت کنم اما تا آخرین اطلاعاتی که همکاران ارائه دادهاند، بیش از ۳۰۰ نقطه در شهر مشارکت دارند.
رئیس سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد با بیان اینکه مکانهای انتخابشده بیشتر کانونهای جمعیتی متراکم هستند، افزود: ایستگاههای مترو، ایستگاههای اتوبوس و نقاط پرتردد شهری در اولویت قرار دارند و در کنار آن، حاشیه شهر نیز اولویت اصلی اجرای این طرح است.
وی با تأکید بر هدف معنوی این اقدام تصریح کرد: هدف ما ترویج سنت حسنه و ارزشمند افطاری ساده است؛ بهگونهای که اگر فردی به هر دلیل به افطار منزل نمیرسد، بتواند با یک چای، خرما و کیک، روزه خود را باز کند. بهویژه رانندگان تاکسی، اتوبوس، افرادی که در حال خدمترسانی هستند یا کسانی که در مسیر تردد قرار دارند، بتوانند از این امکان استفاده کنند.
کیانی در پاسخ به این پرسش که آیا غذای گرم در این سفرهها توزیع میشود، گفت: خیر، افطاری بهصورت ساده است. شاید در ذهن برخی، سفره افطاری به معنای پهن شدن سفره و توزیع غذای کامل باشد اما اینجا بحث برپایی ایستگاه افطاری ساده است؛ یک میز، آب جوش، چای، خرما و کیک. هدف فراهم کردن امکان حداقلی برای رهگذران است، نه توزیع غذای گرم.
رئیس سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد افزود: افطاری حرم مطهر جداست و زائران از آن بهرهمند میشوند؛ آنچه ما در سطح شهر اجرا میکنیم، برپایی افطاری ساده در نقاط پرتردد است.
وی با اشاره به سهم حاشیه شهر در این برنامه گفت: این طرح با اولویت حاشیه شهر اجرا میشود. همچنین در بسیاری از محلات، پیش از این نیز شهروندان بهصورت خودجوش اقدام به ایجاد فضاهایی برای افطاری ساده میکردند و اکنون این حرکت در قالبی منسجمتر دنبال میشود.
کیانی درباره تأمین اعتبارات طرح توضیح داد: این افطاریها آنگونه که شاید تصور شود بار مالی سنگینی ندارد. ما یک سرفصل اعتباری کلی برای این موضوع داریم اما هدف اصلی، افزایش مشارکت اجتماعی است. تشکلهایی که ثبتنام کردهاند، پایش و مصاحبه شده و مورد تأیید قرار گرفتهاند، مجری اصلی برپایی این ایستگاهها هستند.
به گفته رئیس سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد شهرداری بستر حداقلی و زیرساختی را فراهم میکند؛ تجهیزاتی مانند میز، سماور، آب جوش و امکانات پایه که ماندگار است. بخش عمده اجرا و حتی افزودن اقلام دیگر به افطاری ساده، بر عهده تشکلها و خیرین است.
وی تأکید کرد: اگر این حرکت در سطح شهر توسعه پیدا کند، اتفاق بسیار خوبی خواهد بود. جامعه ما به چنین حرکتهای خودجوش، همدلانه و تقویتکننده همبستگی اجتماعی نیاز دارد و هدف ما نیز فراهم کردن بستر برای همین مشارکت مردمی در ماه رمضان است.
