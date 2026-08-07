به گزارش خبرگزاری مهر، اکرم پورشمس، با اشاره به یافته‌های کلیدی «مطالعه فراگیر کوهورت گلستان»، گفت: این مطالعه در مقیاس جهانی بی‌نظیر است.

وی افزود: در این طرح، دمای مصرف چای بیش از ۵۰ هزار نفر از شرکت‌کنندگان به صورت دقیق و علمی اندازه‌گیری شد.

پورشمس گفت: ما در این پژوهش از مراجعین خواستیم چای را دقیقاً با همان شرایط، ظرف و غلظتی که روزانه مصرف می‌کنند، تهیه کنند. سپس، در حالی که فرد مشغول نوشیدن بود، دمای چای در ظرف شاهد با استفاده از دماسنج‌های دیجیتال استاندارد سازمان بهداشت جهانی اندازه‌گیری شد.

وی با عنوان این مطلب که نوشیدن چای با دمای بیشتر از ۶۵ درجه عامل سرطان مری است، اظهار داشت: چای را بعد از سه دقیقه بنوشید که دمای آن افتاده باشد.

پورشمس، در عین حال به فواید نوشیدن ۳ تا ۶ استکان چای در طول روز اشاره کرد.