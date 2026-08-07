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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۱۵

چای داغ بنوشید سرطان می‌گیرید+ فیلم

چای داغ بنوشید سرطان می‌گیرید+ فیلم

رئیس مرکز تحقیقات سرطان‌های گوارشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، از شناسایی یکی از مهم‌ترین عوامل رفتاری قابل‌ پیشگیری در ابتلا به سرطان مری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکرم پورشمس، با اشاره به یافته‌های کلیدی «مطالعه فراگیر کوهورت گلستان»، گفت: این مطالعه در مقیاس جهانی بی‌نظیر است.

وی افزود: در این طرح، دمای مصرف چای بیش از ۵۰ هزار نفر از شرکت‌کنندگان به صورت دقیق و علمی اندازه‌گیری شد.

پورشمس گفت: ما در این پژوهش از مراجعین خواستیم چای را دقیقاً با همان شرایط، ظرف و غلظتی که روزانه مصرف می‌کنند، تهیه کنند. سپس، در حالی که فرد مشغول نوشیدن بود، دمای چای در ظرف شاهد با استفاده از دماسنج‌های دیجیتال استاندارد سازمان بهداشت جهانی اندازه‌گیری شد.

وی با عنوان این مطلب که نوشیدن چای با دمای بیشتر از ۶۵ درجه عامل سرطان مری است، اظهار داشت: چای را بعد از سه دقیقه بنوشید که دمای آن افتاده باشد.

پورشمس، در عین حال به فواید نوشیدن ۳ تا ۶ استکان چای در طول روز اشاره کرد.

کد مطلب 6909898
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • IR ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      0 0
      پاسخ
      پدران و خانواده ها قدیم غذا که میل می کردند بلافاصله چای داغ را می خوردند ۸۰ تا۹۰ سال عمر می کردند یک قرص هم نمی خوردند جای دیگر بررسی کنید آن نیترات که چای وجود دارد که هنگام حل شدن اندومتریک می‌شوند
      • IR ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
        0 0
        از کجا مطمئنی که نباید بالای صد سال مثلاً صد و بیست سی سال عمر می کردن؟

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