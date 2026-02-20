به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد موسوی اظهار کرد: در راستای ایجاد فضایی معنوی، آرامش‌بخش و متناسب با حال و هوای ماه ضیافت الهی، سفره‌های افطار برپا شده در رواق حضرت زهرا (س)، رواق امام خمینی (ره) و تبرک‌خانه‌های باب‌الهادی (ع) و باب‌الکاظم (ع) با حدود ۹۰۰ گلدان گل و گیاه زینتی، تزیین می‌شود.

رئیس اداره فضاآرایی حرم مطهر رضوی افزود: در این گل‌آرایی‌ها از گونه‌هایی همچون شمشاد طلایی استفاده شده که علاوه بر زیبایی بصری، حس طراوت و نظم را در فضای برگزاری آیین‌های افطار تقویت می‌کند و محیطی دلنشین برای زائران روزه‌دار، فراهم می‌سازد.

وی همچنین با اشاره به توجه ویژه به محافل قرآنی این ایام بیان کرد: محافل قرآنی و ترتیل‌خوانی که در رواق‌های امام خمینی (ره) و حضرت زهرا (س) و مسجد جامع گوهرشاد برگزار می‌شود، با حدود یکصد گلدان گل شامل گل عروس، حسن‌یوسف و گل همیشه‌بهار، تزیین شده است.