آلبوم «آسیمه سر» منتشر شد؛ دعوت به شنیدن حرکتِ زندگی

به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم «آسیمه سر» با آهنگسازی و نوازندگی تار امین مداح و نوازندگی تمبک پارسا عموزاده در ژانر موسیقی کلاسیک ایرانی مشتمل بر ۱۰ قطعه موسیقایی بی کلام توسط نشر «زروان» در دسترس مخاطبان و شنوندگان این گونه موسیقایی قرار گرفت.

«هنگام»، «کمین»، «سرکش»، «افتان»، «خیزان»، «رها»، «مبتلا»، «هجوم»، «آرام»، «جرس» عنوان قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

در توضیح این آلبوم آمده است:

«از «هنگام» تا «جرس»؛ هر قطعه ایستگاهی در مسیر زیستن است. مسیری که میان بیم و امید، شور و سکوت، افتادن و برخاستن، پیوسته در جریان است. این آلبوم دعوتی به شنیدن حرکت زندگی است.»

امین مداح از جمله هنرمندان عرصه نوازندگی موسیقی کلاسیک ایرانی است که از سال ۱۳۸۴ فعالیت آموزشی خود را نزد هنرمندانی چون ارشد تهماسبی و مسعود شعاری آغاز کرد و از آن زمان در آثار و پروژه های متعددی به عنوان نوازنده تار حضور داشته است.

پارسا عموزاده نوازنده تمبک هم از سال ۱۳۸۷ حضور در عرصه نوازندگی را شروع کرد و از آن زمان تاکنون به صورت مستمر در زمینه نوازندگی، آموزش تمبک و سازهای کوبه ای فعالیت دارد.