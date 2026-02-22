فرماندار کاشمر:شهرداری ها سهم قانونی کتابخانه ها را پرداخت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قربانی ظهر یکشنبه در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان کاشمر که با اعضای حقیقی و حقوقی انجمن در محل فرمانداری برگزار شد اظهار کرد: با توجه به نقش محوری کتابخانه‌های عمومی در ارتقای شاخص‌های فرهنگی جامعه، انتخاب «روستای دوستدار کتاب» بر اساس شاخص‌های اعلامی از سوی بخشداری‌ها مورد توجه و هم‌افزایی و تعامل بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این هدف قرار گیرد.

فرماندار کاشمر با بیان اینکه توسعه فرهنگی بدون تقویت زیرساخت‌های کتاب‌خوانی امکان‌پذیر نیست، افزود: شناسایی ظرفیت‌های روستایی و هدایت برنامه‌ها بر مبنای شاخص‌های تعیین‌شده، می‌تواند زمینه‌ساز معرفی شایسته شهرستان در عرصه‌های ملی باشد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت حضور کاشمر در فرآیند انتخاب پایتخت کتاب ایران اظهار کرد: پیگیری منسجم اقدامات انجام‌شده، مستندسازی فعالیت‌های فرهنگی و ارائه گزارش‌های دقیق، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای جایگاه شهرستان در سطح ملی خواهد داشت و می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های فرهنگی منجر شود.

قربانی بر ضرورت پرداخت به‌موقع نیم‌درصد سهم شهرداری‌ها به کتابخانه‌های عمومی تأکید کرد و گفت: این سهم قانونی، پشتوانه مهمی برای گسترش فضاهای کتابخانه‌ای، تأمین تجهیزات و منابع و همچنین اجرای برنامه‌های ترویجی در حوزه کتاب‌خوانی است و انتظار می‌رود شهرداری‌ها با اهتمام ویژه نسبت به انجام این تکلیف قانونی اقدام کنند.

فرماندار کاشمر با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی کاشمر، جمعه‌بازار کتاب را از طرح‌های اثرگذار در تغییر فضای کتاب و کتاب‌خوانی در شهرستان دانست و تصریح کرد: در محل فعلی این طرح واقع در پارک شهید عسکری، باید رویکردی تخصصی در حوزه کتاب دنبال شود و حمایت از فعالان این عرصه و جلب مشارکت علاقه‌مندان در دستور کار قرار گیرد.