۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۲۱

لزوم‌راه اندازی کتابخانه سیار در تربت جام

تربت جام- فرماندار تربت جام بر لزوم‌راه اندازی کتابخانه سیار با وجود ۱۵۶ روستای بدون کتابخانه در تربت جام تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مه آبادی ظهر یکشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی باتاکید برراه اندازی کتابخانه سیار و اطلاع رسانی وجذب کتابخوان اظهار کرد: ارتباط گیری و جذب نوجوانان وجوانان به عضویت کتابخانه های عمومی باید براساس ذائقه جامعه باشد و باید در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، علمی، عمومی و تخصصی کتاب به روز در کتابخانه ها داشته باشیم‌.

فرماندار تربت جام افزود: خرید کتاب باید به درد تحصیل و تخصص و اشتغال افراد بخورد، فضای کتابخانه ها باید مناسب و به روز باشد فضایی آرام، سالم باانگیزه و جاذبه داشته باشد و اعضایز انجمن در معرفی فرصت های کتاب و کتابخوانی تلاش کنند واز طرفی کار مناسبی در کتابخانه ها صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: کتابخانه مجازی عملا خیلی از نیازهای افراد را تامین نمی کند، مطالعه کتاب به مراتب بهتراست و هیچ چیز نمی تواند جای مطالعه کتاب را بگیرد. کتاب همیشه ارزش و جایگاه خودش را داشته وحفظ نموده است واین جایگاه نباید مختوش شود.

مه آبادی بااشاره به افزایش قیمت کتاب تصریح کرد: کتاب در سبد خانواده جای خودش را از دست داده است و با توجه به مراجعات و درخواست های مردم برای کتاب باید نیازسنجی شود و براساس واقعیت احصا گردد و کتاب را هدفمند درکتابخانه ها تدارک کنیم.

فرماندار تربت جام با انتقاد از عدم کتابخانه سیاردر این شهرستان خاطرنشان کرد: با توجه به وجود ۱۵۶روستای دارای دهیاری و شورای اسلامی متاسفانه کتابخانه سیار در شهرستان تربت جام نداریم و بایستی از طریق اداره کل کتابخانه ها و همکاری ادارات تامین شود.

در ادامه حسین اسدی، معاون فرماندار تربت جام اظهار کرد: با توجه به رشد قارچ گونه ای که فضای مجازی دارد، هیچ حوزه ای نمی تواند جای کتاب و فرهنگ‌ مطالعه را بگیرد، فرهنگ مطالعه و کتابخوانی درجامعه باید تقویت شود تا سرانه مطالعه افزایش یابد و در این راستا مراکز آموزش عمومی و عالی نقش مهمی در حوزه ارتقا فرهنگ‌ کتاب و کتابخوانی دارند، اهمیت دادن جامعه به حوزه کتاب و کتابخوانی یکی از ضروریات است.

غلام امیری، رئیس اداره کتابخانه های تربت جام با معرفی سامانه اهدانش www.ehdanesh.ir اظهار کرد: در این سامانه خیرین حوزه کتاب می توانند بدون ابهام وارد شوندو کمک های مالی را برای برطرف کردن نیازهای کتابخانه ها اهدا کنند.

