به گزارش خبرنگار مهر، محسن مه آبادی ظهر یکشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی باتاکید برراه اندازی کتابخانه سیار و اطلاع رسانی وجذب کتابخوان اظهار کرد: ارتباط گیری و جذب نوجوانان وجوانان به عضویت کتابخانه های عمومی باید براساس ذائقه جامعه باشد و باید در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، علمی، عمومی و تخصصی کتاب به روز در کتابخانه ها داشته باشیم‌.

فرماندار تربت جام افزود: خرید کتاب باید به درد تحصیل و تخصص و اشتغال افراد بخورد، فضای کتابخانه ها باید مناسب و به روز باشد فضایی آرام، سالم باانگیزه و جاذبه داشته باشد و اعضایز انجمن در معرفی فرصت های کتاب و کتابخوانی تلاش کنند واز طرفی کار مناسبی در کتابخانه ها صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: کتابخانه مجازی عملا خیلی از نیازهای افراد را تامین نمی کند، مطالعه کتاب به مراتب بهتراست و هیچ چیز نمی تواند جای مطالعه کتاب را بگیرد. کتاب همیشه ارزش و جایگاه خودش را داشته وحفظ نموده است واین جایگاه نباید مختوش شود.

مه آبادی بااشاره به افزایش قیمت کتاب تصریح کرد: کتاب در سبد خانواده جای خودش را از دست داده است و با توجه به مراجعات و درخواست های مردم برای کتاب باید نیازسنجی شود و براساس واقعیت احصا گردد و کتاب را هدفمند درکتابخانه ها تدارک کنیم.

فرماندار تربت جام با انتقاد از عدم کتابخانه سیاردر این شهرستان خاطرنشان کرد: با توجه به وجود ۱۵۶روستای دارای دهیاری و شورای اسلامی متاسفانه کتابخانه سیار در شهرستان تربت جام نداریم و بایستی از طریق اداره کل کتابخانه ها و همکاری ادارات تامین شود.

در ادامه حسین اسدی، معاون فرماندار تربت جام اظهار کرد: با توجه به رشد قارچ گونه ای که فضای مجازی دارد، هیچ حوزه ای نمی تواند جای کتاب و فرهنگ‌ مطالعه را بگیرد، فرهنگ مطالعه و کتابخوانی درجامعه باید تقویت شود تا سرانه مطالعه افزایش یابد و در این راستا مراکز آموزش عمومی و عالی نقش مهمی در حوزه ارتقا فرهنگ‌ کتاب و کتابخوانی دارند، اهمیت دادن جامعه به حوزه کتاب و کتابخوانی یکی از ضروریات است.

غلام امیری، رئیس اداره کتابخانه های تربت جام با معرفی سامانه اهدانش www.ehdanesh.ir اظهار کرد: در این سامانه خیرین حوزه کتاب می توانند بدون ابهام وارد شوندو کمک های مالی را برای برطرف کردن نیازهای کتابخانه ها اهدا کنند.