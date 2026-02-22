به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، هفدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در روزهای ۴ و ۵ اسفند ۱۴۰۴ به ریاست فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی و شاهین مصطفی‌یف، معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان در باکو به عنوان رؤسای کمیسیون های دو طرف برگزار می‌شود.

در این نشست، اجرایی شدن مفاد یادداشت تفاهم نشست قبلی مورد ارزیابی طرفین قرار خواهد گرفت. همچنین دو طرف در خصوص پروژه‌های مشترک دو کشور از جمله تکمیل و افتتاح پل کلاله- آقبند، کریدور ارس، تعریض جاده ۱۰۷ کیلومتری کلاله- جلفا، ساخت خط آهن کلاله- سیه‌رود، سد و نیروگاه خداآفرین و قیز قلعه سی مذاکرات لازم را انجام خواهند داد.

توسعه همکاری‌های دو کشور در حوزه تجاری و بررسی برگزاری کارگروه مشترک برای نهایی سازی موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دو کشور، همکاری‌های ترانزیتی و حمل و نقلی در چارچوب کریدور شمال- جنوب به ویژه هدف گذاری ۱۵ میلیون تن ترانزیت تا سال ۲۰۳۰ در بال غربی این کریدور بین سه کشور ایران، آذربایجان و روسیه، ارتقای فعالیت‌ها و همکاری‌های فرهنگی و توسعه همکاری‌ها در حوزه گردشگری به ویژه گردشگری سلامت از دیگر موضوعاتی است که در این کمیسیون مورد بحث و بررسی و مذاکره طرفین قرار خواهد گرفت.

در روز دوم و پایانی این نشست یادداشت تفاهم هفدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و بشردوستانه بین روسای کمیسیون دو کشور در باکو به امضا خواهد رسید.

وزیر راه و شهرسازی نیز در این سفر با الهام علی‌اف رئیس جمهور آذربایجان، شاهین مصطفی یف معاون نخست وزیر و رئیس آذربایجانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و آذربایجان، رشاد بنی اف وزیر توسعه دیجیتال و حمل و نقل، شهبازوف وزیر انرژی جمهوری آذربایجان درباره توسعه مناسبات دو کشور در ملاقات‌های جداگانه گفتگو خواهد کرد.