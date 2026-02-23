به گزارش خبرگزاری مهر فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی روز چهارم اسفند ۱۴۰۴ در افتتاحیه هفدهمین کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان با تأکید بر ارتقای روابط دوجانبه به سطح راهبردی، از رشد مبادلات تجاری دو کشور به ۶۵۰ میلیون دلار و برنامهریزی برای افزایش ترانزیت در بال غربی کریدور شمال–جنوب تا سقف ۱۵ میلیون تن تا سال ۲۰۳۰ خبر داد.
صادق در مراسم افتتاحیه این نشست با قدردانی از هیأتهای کارشناسی دو کشور برای نهاییسازی پیشنویس یادداشت تفاهم هفدهمین کمیسیون مشترک، اظهار داشت: در این سند، موضوعات متعددی در حوزههای همکاریهای تجاری، سرمایهگذاری، صنعت، برق، حملونقل، زیرساخت، فرهنگ، کشاورزی و گردشگری مورد بحث و توافق قرار گرفته است.
وی با اشاره به پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و مذهبی میان دو کشور افزود: این اشتراکات در منطقه کمنظیر است و توسعه مناسبات در همه ابعاد و ارتقای آن به سطح راهبردی، در چارچوب سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران با جدیت دنبال میشود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پس از سفر سال گذشته مسعود پزشکیان رئیسجمهور به باکو، افقهای تازهای در روابط دوجانبه گشوده شده است، تصریح کرد: این روند زمینهساز تعمیق همکاریها در بخشهای مختلف شده است.
صادق با اشاره به رشد مبادلات اقتصادی دو کشور گفت: حجم تجارت ایران و آذربایجان طی دو سال گذشته به حدود ۶۵۰ میلیون دلار رسیده و روند مبادلات در سالهای اخیر صعودی بوده است. تدوین نقشه راه همکاریهای تجاری میتواند چشمانداز روشنی برای توسعه مناسبات اقتصادی ترسیم کند.
وی حملونقل و ترانزیت را از مهمترین محورهای همکاری دانست و افزود: در سال گذشته حدود ۱۲۰ هزار کامیون ایرانی در قلمرو آذربایجان تردد کردهاند و بیش از ۵۰ هزار کامیون آذربایجانی وارد خاک ایران شدهاند که نشاندهنده حجم گسترده فعالیتهای ترانزیتی میان دو کشور است.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: برای دستیابی به هدف ۱۵ میلیون تن ترانزیت تا سال ۲۰۳۰ در بال غربی کریدور شمال–جنوب، باید تردد ناوگان دو کشور بیش از سه برابر افزایش یابد که این امر مستلزم ارتقای ظرفیتهای فرآیندی و زیرساختی در مرزهای مشترک است.
صادق همچنین از پیشرفت مطلوب پروژههای زیرساختی مرزی خبر داد و گفت: احداث پل کلاله–آقبند در مراحل پایانی قرار دارد و تکمیل آن نقش مهمی در تسهیل تردد و توسعه مبادلات خواهد داشت.
وی همکاری در حوزه انرژی و اجرای پروژههای مشترک در رودخانه ارس را از دیگر محورهای راهبردی روابط برشمرد و خاطرنشان کرد: تقویت همکاریها در این بخش، افزون بر منافع اقتصادی، به تحکیم صلح و امنیت میان دو کشور کمک خواهد کرد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی، بر ضرورت برگزاری هرچه سریعتر کمیته مشترک کشاورزی و بررسی موضوعات مرتبط با امنیت غذایی و استانداردهای کشاورزی تأکید کرد و آن را گامی مؤثر در توسعه همکاریهای اقتصادی دانست.
صادق فعالسازی ظرفیتهای گردشگری، بهویژه گردشگری سلامت، را نیز مهم ارزیابی کرد و گفت: تهیه چارچوب همکاری و تدوین نقشه راه گردشگری میتواند زمینهساز گسترش تعاملات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی میان دو کشور شود.
وی در پایان با اشاره به ظرفیتهای گسترده همکاری در حوزههای آموزشی، تحقیقاتی، بهداشت و درمان، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و جوانان، بر تدوین برنامههای مشترک در این بخشها تأکید کرد و از طرف آذربایجانی برای همکاریهای سازنده قدردانی کرد.
