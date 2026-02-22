اسلام بهرامی مدیر جدید جهاد کشاورزی شهرستان میناب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تکریم و معارفه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب با حضور جمعی از مسئولان و فعالان بخش کشاورزی برگزار شد.
در این مراسم، اسلام بهرامی به عنوان مدیر جدید جهاد کشاورزی این شهرستان معرفی و از تلاشها و خدمات ناصر نورزاده در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی به عمل آمد.
اسلام بهرامی از مدیران با تجربه حوزه منابع طبیعی و کشاورزی استان هرمزگان است که پیش از این سوابق اجرایی متعددی را در کارنامه خود ثبت کرده است. رئیس اداره بهرهبرداری گیاهان دارویی و محصولات فرعی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان، رئیس اداره فنی امور مراتع اداره کل منابع طبیعی استان هرمزگان، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جاسک و مسئول کانون بسیج مهندسین جامعه کشاورزی شهرستان جاسک از جمله مسئولیتهای پیشین وی به شمار میرود.
وی در این مراسم با اشاره به ظرفیتهای بالای کشاورزی شهرستان میناب، بر برنامهریزی هدفمند، حمایت از تولیدکنندگان و بهرهبرداران و ارتقای بهرهوری در بخشهای مختلف کشاورزی تأکید کرد.
در پایان این آیین، از زحمات ناصر نورزاده در دوران مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میناب تقدیر و برای وی در ادامه مسیر خدمت آرزوی توفیق شد.
