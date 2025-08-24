ناصر نورزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، اعلام کرد که این پروژه‌ها در زیربخش‌های مختلف کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری، امور عشایر و تعاون روستایی اجرا شده است.

وی افزود :۱۳ پروژه در بخش‌های مختلف کشاورزی شهرستان میناب با اعتباری بالغ بر ۳ هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد. این پروژه‌ها شامل طرح‌های کشاورزی، منابع طبیعی، عشایر و تعاون روستایی است و زمینه اشتغال بیش از ۷۹۰ نفر را به صورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم می‌کند.

به گفته وی، ۱۰ طرح قابل افتتاح مربوط به جهاد کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۳ هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال، یک پروژه در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری با اعتبار ۷ میلیارد ریال، یک طرح با اعتبار ۲ میلیارد ریال در حوزه امور عشایر و یک پروژه نیز در تعاون روستایی با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد.

نورزاده افزود: این طرح‌ها در زیربخش‌های مختلف تولیدات گیاهی، تولیدات دامی و صنایع تبدیلی بوده و شامل پروژه‌هایی نظیر گلخانه‌های سبزی و صیفی، مرغداری گوشتی، کشتارگاه صنعتی طیور و کارخانه خوراک دام، طیور و آبزیان است.

وی همچنین از بهره‌برداری از کشتارگاه صنعتی طیور با حجم عملیات ۳۳ هزار تن و اعتبار یکهزار و ۴۸۰ میلیارد ریال به عنوان یکی از واحدهای مهم در راستای تکمیل زنجیره تولید گوشت سفید در شهرستان یاد کرد که زمینه اشتغالزایی بالغ بر ۳۰۰ نفر را فراهم می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب از افتتاح یک روستا بازار، مرمت سازه، بازسازی آبخیزداری و آبخوان‌داری و همچنین احداث استخر ذخیره آب در این شهرستان به عنوان بخشی از طرح‌های افتتاحی تعاون روستایی و منابع طبیعی خبر داد.

بهره‌برداری از این پروژه‌ها گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های بخش کشاورزی شهرستان میناب و ایجاد اشتغال پایدار در این منطقه است.