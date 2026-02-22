سخنگوی حماس: رژیم صهیونیستی با منطقه، تاریخ و هویت آن بیگانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) به ادعای جدید نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره تشکیل ائتلاف جدید علیه کشورهای منطقه واکنش نشان داد.

«حازم قاسم» طی سخنانی در این خصوص گفت: ما تأکید می‌کنیم که صحبت‌های نخست‌وزیر اسرائیل مبنی بر تشکیل محوری جدید که برخی از کشورهای عربی نیز در آن حضور داشته باشند، بی‌توجهی آشکار به کشورهای عربی تأثیرگذار در منطقه و تهدیدی مستقیم برای منافع راهبردی آنهاست.

وی ادامه داد: این پیشنهاد نشان‌دهنده‌ی ذهنیت سلطه‌جویانه و تلاشی برای تحمیل رهبری منطقه‌ای با زور است، در حالی که رژیم اشغالگر با منطقه، تاریخ و هویت آن بیگانه است. آنچه اتفاق می‌افتد، تلاشی برای تغییر شکل اتحادهای منطقه است تا فقط در خدمت منافع اشغالگران باشد، نه منافع مردم آن. حمایت آشکار آمریکا از این رویکردها، اشغالگران را تشویق می‌کند تا سیاست‌هایی را دنبال کنند که اساساً با منافع اعراب در تضاد است.

سخنگوی حماس تصریح کرد: این تحرکات در حال سوءاستفاده از ضعفی است که مجموعه عربی در طول جنگ نسل‌کشی علیه نوار غزه به آن مبتلا شد. ما از کشورهای عربی می‌خواهیم که خطر این طرح‌ها و پیامدهای آنها بر امنیت و ثبات منطقه را تشخیص دهند.

حازم قاسم در پایان تأکید کرد که هرگونه ائتلافی که به زیان حقوق مردم فلسطین ایجاد شود، باعث ثبات نمی شود، بلکه فقط تنش و درگیری را تشدید می‌کند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز شنبه طی سخنانی در کابینه این رژیم از طرحی برای تشکیل ائتلافی با حضور هند، برخی کشورهای عربی، آفریقایی و مدیترانه‌ای از جمله قبرس و یونان خبر داد و مدعی شد که هدف تشکیل این ائتلاف مقابله با «بلوک‌های رادیکال شیعه و سنی در خاورمیانه» است.