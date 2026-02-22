به گزارش خبرنگار مهر، حبیب نامداری عصر یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: به‌منظور بهینه‌سازی مصرف نهاده‌های دامی، ارتقای بهره‌وری و اصلاح ساختار توزیع عادلانه یارانه‌ها، شش هزار ۳۵۰ تن کنسانتره باکیفیت در میان بهره‌برداران استان لرستان توزیع شد.

وی گفت: حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره تأمین، گامی مهم در راستای اصلاح ساختار توزیع عادلانه یارانه‌ها و مقابله با رانت و انحصار است.

معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان، اظهار کرد: در همین راستا و باهدف بهینه‌سازی مصرف نهاده‌های دامی و ارتقای بهره‌وری در واحدهای دامداری، در بهمن‌ماه سال جاری و با نظارت کمیته کنترل کیفیت خوراک دام، میزان شش هزار ۳۵۰ تن کنسانتره باکیفیت تولید و از طریق تشکل‌ها و تعاونی‌های فعال در سطح استان بین بهره‌برداران توزیع شد.

نامداری، تأکید کرد: استمرار نظارت بر کیفیت نهاده‌های تولیدی و توزیعی و تقویت نقش تشکل‌های تخصصی، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و حمایت مؤثر از دامداران استان خواهد داشت.