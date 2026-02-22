گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه ایران با همتایان عمانی و عراقی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان روز یک‌شنبه در تماس های تلفنی جداگانه با بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان و فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق درباره آخرین وضعیت مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا گفتگو و تبادل نظر کرد.

وزیر خارجه کشورمان در تماس تلفنی با وزیر خارجه عمان درباره ترتیبات برگزاری دور بعدی مذاکرات هسته‌ای رایزنی کردند.

همچنین عراقچی در تماس تلفنی با همتای عراقی خود آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی را مورد بررسی قرار داد و وزیر امور خارجه کشورمان همتای عراقی را در جریان تحولات مرتبط با مذاکرات هسته‌ای ایران - آمریکا قرار داد.

وزیر امور خارجه عراق نیز با تشکر از توضیحات ارائه‌شده، بر حمایت این کشور از روند دیپلماتیک جاری تاکید کرد و ابراز امیدواری نمود گفتگوهای در حال انجام منجر به نتایج مطلوب برای ایران و صلح و ثبات منطقه شود.