طاهر رستمی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح «زندگی با آیهها» اظهار کرد: همزمان با ماه مبارک رمضان، بهار قرآن، باید از ظرفیت برنامههای فرهنگی برای ترویج مفاهیم قرآنی در متن زندگی مردم بهره گرفت.
وی افزود: برگزاری نمایشگاههای قرآن و اجرای طرحهایی همچون «زندگی با آیهها» میتواند آثار معنوی و تربیتی ماندگاری در جامعه ایجاد کند و زمینه انس بیشتر اقشار مختلف با کلام وحی را فراهم آورد.
رستمی با بیان اینکه در برابر آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی باید با تقویت ارزشهای دینی ایستادگی کرد، تصریح کرد: تبیین کاربردی مفاهیم قرآن کریم و پیادهسازی آن در سبک زندگی فردی و اجتماعی، نقش مهمی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دارد.
وی قرآن کریم را کتاب هدایت و راه برونرفت از چالشهای فردی و اجتماعی دانست و گفت: طرح «زندگی با آیهها» میتواند با محوریت روشنگری و ارتقای بصیرت، به جداسازی حق از باطل و تعالی جامعه کمک کند.
