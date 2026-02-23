۴ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۴۱

رستمی: طرح «زندگی با آیه‌ها» زمینه انس با قرآن را تقویت می‌کند

بجنورد- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها» در ماه رمضان با هدف ترویج مفاهیم قرآنی، زمینه انس بیشتر مردم با کلام وحی را فراهم می‌کند.

طاهر رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها» اظهار کرد: همزمان با ماه مبارک رمضان، بهار قرآن، باید از ظرفیت برنامه‌های فرهنگی برای ترویج مفاهیم قرآنی در متن زندگی مردم بهره گرفت.

وی افزود: برگزاری نمایشگاه‌های قرآن و اجرای طرح‌هایی همچون «زندگی با آیه‌ها» می‌تواند آثار معنوی و تربیتی ماندگاری در جامعه ایجاد کند و زمینه انس بیشتر اقشار مختلف با کلام وحی را فراهم آورد.

رستمی با بیان اینکه در برابر آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی باید با تقویت ارزش‌های دینی ایستادگی کرد، تصریح کرد: تبیین کاربردی مفاهیم قرآن کریم و پیاده‌سازی آن در سبک زندگی فردی و اجتماعی، نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دارد.

وی قرآن کریم را کتاب هدایت و راه برون‌رفت از چالش‌های فردی و اجتماعی دانست و گفت: طرح «زندگی با آیه‌ها» می‌تواند با محوریت روشنگری و ارتقای بصیرت، به جداسازی حق از باطل و تعالی جامعه کمک کند.

