به گزارش خبرنگار مهر، سؤال مسابقه پیامکی شماره (۴) «زندگی با آیهها» به این شرح اعلام شد:
مفهوم آیه ۱۷۳ سوره آلعمران
«الَّذینَ قالَ لَهُمُ النّاسُ إِنَّ النّاسَ قَد جَمَعوا لَکُم فَاخشَوهُم فَزادَهُم إیمانًا وَقالوا حَسبُنَا اللَّهُ وَنِعمَ الوَکیل»
در کدام گزینه بیان شده است؟
۱- خدا بهترین تکیهگاه و کفایتکننده است
۲- شیطان میان مؤمنان جدایی میاندازد
۳- لزوم رعایت انصاف و عدالت
۴- کمک به فقرا و نیازمندان
علاقهمندان برای شرکت در این مسابقه میتوانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۲۱۳ ارسال کنند.
در این مسابقه، ۱۰ جایزه یکمیلیونتومانی به قید قرعه به ۱۰ نفر از شرکتکنندگانی که پاسخ صحیح را ارسال کنند، اهدا خواهد شد.
مهلت شرکت در مسابقه تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه، سوم اسفند اعلام شده و اسامی برندگان یک روز پس از پایان مسابقه منتشر میشود.
