سردار سعید مطهریزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت اجرای نهضت «زندگی با آیهها» اظهار کرد: قرآن کریم تنها برای تلاوت نیست، بلکه باید به عنوان راهنمای زندگی فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: هر چه مفاهیم و آموزههای قرآنی بیشتر در رفتار و سبک زندگی مردم جاری شود، شاهد ارتقای سطح معنویت، آرامش روانی و انسجام اجتماعی خواهیم بود.
فرمانده انتظامی خراسان شمالی ادامه داد: نهضت «زندگی با آیهها» با هدف تبدیل انس ظاهری با قرآن به انس عملی، نقش مهمی در تقویت بنیانهای اعتقادی جامعه دارد و میتواند مسیر زندگی صحیح را برای افراد ترسیم کند.
مطهریزاده با بیان اینکه بسیاری از آسیبهای اجتماعی ریشه در فاصله گرفتن از ارزشهای دینی دارد، تصریح کرد: زمانی که مفاهیم قرآنی در زندگی مردم نهادینه شود، بسیاری از ناهنجاریها و اتفاقات ناخوشایند در جامعه کاهش خواهد یافت.
وی گفت: تقویت روحیه ایمانی، افزایش خودکنترلی و توجه به مسئولیتهای اجتماعی از جمله آثار مهم عمل به آموزههای قرآن است که میتواند در ارتقای امنیت پایدار جامعه مؤثر باشد.
فرمانده انتظامی خراسان شمالی با تأکید بر نقش نهادهای فرهنگی و رسانهها در ترویج این نهضت افزود: همکاری همه دستگاهها در تبیین مفاهیم قرآنی و ترویج سبک زندگی اسلامی، زمینهساز شکلگیری جامعهای سالم، پویا و امن خواهد بود.
مطهریزاده در پایان بیان کرد: اگر قرآن از مرحله قرائت به مرحله عمل برسد، بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی کاهش یافته و جامعه به سمت آرامش، همدلی و تعالی حرکت خواهد کرد.
نظر شما