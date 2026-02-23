ریزش سنگین بیت کوین و اتریوم؛ سولانا ۶ درصد سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بازار رمزارزها در روز دوشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۴ شاهد یک اصلاح قیمتی گسترده بود. اکثر ارزهای دیجیتال برتر با کاهش شدید قیمت مواجه شدند و این ریزش از بامداد امروز آغاز شده و تا لحظه تنظیم این گزارش ادامه دارد.

بر اساس آخرین داده های بازار، بیت کوین (BTC) با کاهش ۴.۰۵ درصدی به قیمت ۶۴,۹۳۹ دلار سقوط کرد. اتریوم (ETH) نیز با افت ۴.۸۰ درصدی به محدوده ۱,۸۶۳ دلار رسید و سولانا (SOL) با ثبت بیشترین کاهش در میان ارزهای اصلی، ۶.۱۹ درصد از ارزش خود را از دست داد و به ۷۷.۷۵ دلار رسید.

جدول زیر تغییرات قیمتی مهمترین رمزارزها را در ۲۴ ساعت گذشته نشان می دهد.

احساسات بازار در وضعیت ترس شدید قرار دارد. شاخص ترس و طمع که میزان احساسات سرمایه گذاران را اندازه گیری می کند، به عدد ۱۴ از ۱۰۰ رسیده است. این پایین ترین سطح احساسی در ماه‌های اخیر محسوب می شود و نشان دهنده نگرانی عمیق معامله گران از ادامه روند نزولی است.

تحلیل‌ها از فشار فروش سنگین حکایت دارد. سولانا که امروز بدترین عملکرد را در میان ۱۰ ارز برتر داشته، از بالاترین قیمت تاریخی خود در ژانویه ۲۰۲۵ (حدود ۲۶۱ دلار) بیش از ۷۰ درصد فاصله گرفته است. از سوی دیگر، آوالانچ (AVAX) و یونی سواپ (UNI) نیز به ترتیب با کاهش ۵.۳۸ و ۵.۵۲ درصدی همراه شدند.

در میان ارزهای موجود در فهرست، تنها پالیگان (MATIC) با افزایش جزئی ۰.۲۸ درصدی توانست در محدوده مثبت باقی بماند و دای (DAI) نیز با کاهش ناچیز ۰.۰۱ درصدی عملاً ثابت ماند.

کارشناسان معتقدند تشدید نگرانی های اقتصادی و عدم اطمینان سرمایه گذاران نسبت به سیاست‌های پولی، از عوامل اصلی این اصلاح هستند. معامله‌گران اکنون منتظر انتشار اخبار جدید اقتصادی هستند تا مسیر آینده بازار را بهتر پیش بینی کنند.