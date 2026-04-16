قیمت ارزهای دیجیتال در بازار داخل

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز پنجشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۵ در بازار داخلی، هر بیت کوین با ۰.۵۸ درصد افزایش نسبت به روز گذشته، با نرخ ۱۱۵,۷۳۱,۲۶۷,۰۰۰ ریال خرید و فروش شد.

در همین حال در بازارهای جهانی، هر واحد بیت کوین با قیمت ۷۴,۹۳۶.۰۷ دلار در حال معامله است. بیت کوین طی یک ماه گذشته در بازارهای داخلی افزایش ۷.۳۸ درصدی و در بازارهای جهانی افزایش ۰.۳۵ درصدی را تجربه کرده است.

از سوی دیگر، هر واحد اتریوم در بازار داخلی ارزهای دیجیتال با ۰.۲۵ درصد افزایش نسبت به روز گذشته، به قیمت ۳,۶۴۱,۲۷۸,۲۰۰ ریال دست یافت. همچنین این ارز در بازارهای جهانی، با قیمت ۲,۳۵۷.۷۳ دلار مورد داد و ستد قرار گرفت.

در حال حاضر، تتر نیز در بازار داخلی با ۰.۰۷ درصد کاهش نسبت به روز قبل، با نرخ ۱,۵۴۴,۲۷۰ ریال داد و ستد می شود. علاوه بر آن، هر واحد تتر در بازارهای جهانی با قیمت ۱. دلار در حال معامله است.

گفتنی است در معاملات روز جاری، بایننس کوین در بازار داخلی با ۰.۳۳ درصد افزایش نسبت به روز گذشته، به مبلغ ۹۶۳,۱۱۸,۷۰۰ ریال داد و ستد شد. در همین حال، در بازارهای جهانی، هر واحد بایننس کوین با قیمت ۶۲۳.۶۲ دلار مورد معامله قرار گرفت.

در ادامه نرخ برخی ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی قابل مشاهده است.

◽️ لایت کوین : ۸۵,۲۵۰,۹۰۰ ریال

◽️ لایت کوین : ۵۵.۲ تتر

◽️ کاردانو : ۳۸۲,۱۰۰ ریال

◽️ کاردانو : ۰.۲۴۷۳۹ تتر

◽️ دوج کوین : ۱۴۸,۰۰۰ ریال

◽️ دوج کوین : ۰.۰۹۵۸۲۸ تتر

◽️ شیبا اینو : ۹ ریال

◽️ شیبا اینو : ۰.۰۰۰۰۰۶ تتر

◽️ بیت کوین کش : ۶۸۱,۹۴۵,۳۰۰ ریال

◽️ بیت کوین کش : ۴۴۱.۵۶ تتر

◽️ ترون : ۵۰۳,۵۰۰ ریال

◽️ ترون : ۰.۳۲۶۰۰۱ تتر

◽️ اتریوم کلاسیک : ۱۳,۰۵۰,۲۰۰ ریال

◽️ اتریوم کلاسیک : ۸.۴۵ تتر

◽️ سندباکس : ۱۲۳,۰۰۰ ریال

◽️ سندباکس : ۰.۰۷۹۵۲ تتر