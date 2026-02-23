  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۴ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۴۸

«باران خوبی‌ها» سوژه «کتاب قهرمان» شد

پویش کتاب‌خوانی «کتاب قهرمان» در تازه‌ترین دوره خود با محوریت کتاب «باران خوبی‌ها» اثر علیرضا پناهیان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «باران خوبی‌ها» شرح بهترین خطبه اخلاقی نهج‌البلاغه، معروف به خطبه همّام است.

امیرالمؤمنین علی‌(ع) در خطبه شریف همام که از بیانات کم‌نظیر از نظر سبک، مخاطب، جامعیت و تأثیرگذاری به حساب می‌آید، به توصیف فضایل اهل تقوا پرداخته‌اند. که به تعبیر دیگر بیان خوبی‌های شیعیان امیرالمؤمنین علی‌(ع) است.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان در شرح این خطبه با رویکردی تبیینی و توضیحی، با تامل در ترکیب کلمات، دو بال اندیشه و احساس را به تعامل هم می‌کشاند و پس از بیان راه رسیدن به فضائل، به نقط مقابل فضائل نیم‌نگاهی می‌اندازد تا مخاطب طیفی از فضائل تا رذائل اخلاقی را در ذهن داشته باشد.

این پویش با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و تقویت نگاه تربیتی و اخلاقی در زندگی فردی و اجتماعی برگزار می‌شود و فرصتی است برای بازخوانی مجدد نهج‌البلاغه و اثر آن در ساختن جامعه‌ای سالم‌تر و امیدوارتر.

علاقه‌مندان برای شرکت در این پویش و دریافت کتاب می‌توانند عدد ۹ را به سامانه ۳۰۰۰۱۹۳۲ پیامک کنند یا از طریق کتاب‌فروشی‌های سراسر کشور کتاب را تهیه نمایند.

جوایز این دوره از پویش شامل کمک‌هزینه سفر به نجف و کربلای معلی و جوایز ویژه دیگر است.

زینب آزاد

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها