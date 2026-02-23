  1. استانها
  2. هرمزگان
۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۱۶

محموله لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در محور بندرعباس- میناب کشف شد

بندرعباس- رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان گفت: با تلاش ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان در بازرسی از یک دستگاه خودرو پژو شوتی یک محموله لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدعلی عزتی در تشریح این خبر اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان در ادامه طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز روز گذشته حین کنترل و پایش خودروهای عبوری محور بندرعباس به سمت میناب به یک دستگاه خودروسواری پژو مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود : راننده خودرو به محض مشاهده ماموران بدون توجه به دستور ایست پلیس اقدام به فرار کرد که پس از تعقیب و مراقبت طولانی، با اقدامات خاصی پلیسی متوقف و در بازرسی از این خودرو ۸۴۶ قلم انواع لوازم آرایشی ، بهداشتی شامل اسپری بدن و بادی اسپلش قاچاق کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان ارزش این محموله را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۰ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت : در این رابطه راننده خودرو دستگیر و با تشکیل پرونده قضایی جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات شهرستان معرفی شد.

کد خبر 6757196

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها