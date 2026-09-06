به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیمپور صبح یکشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان در حوزه صنعت ساختمان اظهار کرد: این سازمان به عنوان نهاد صنفی و متولی بخشی از امور صنعت ساختمان در بخش خصوصی، وظیفه مهمی در ارتقای کیفیت ساختوساز، تقویت جامعه مهندسی و صیانت از حقوق بهرهبرداران دارد.
وی افزود: در حال حاضر ۱۲ هزار و ۶۰۵ نفر در هفت رشته مهندسی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان هستند که از این تعداد، ۶۰۰ نفر در رشته عمران، دو هزار و ۹۵۷ نفر در معماری، دو هزار و ۱۹۸ نفر در تأسیسات برقی، ۹۱۶ نفر در تأسیسات مکانیکی، ۳۴۲ نفر در نقشهبرداری، ۸۱ نفر در شهرسازی و ۱۱ نفر در رشته ترافیک فعالیت دارند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان ادامه داد: از مجموع اعضای سازمان، هزار و ۵۹ نفر دارای پروانه اشتغال به کار هستند و در قالب ظرفیتهای تخصصی سازمان در حوزههای مختلف مهندسی فعالیت میکنند.
ابراهیمپور با اشاره به فعالیت دوره دهم هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان گفت: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۱۳۷۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و سازمانهای نظام مهندسی ساختمان نیز نزدیک به سه دهه است که در کشور فعالیت میکنند.
وی توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی خدمات را یکی از اولویتهای اصلی سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان دانست و اظهار کرد: هدف از این اقدام، تسهیل امور، افزایش سرعت و کیفیت خدمات، کاهش مراجعات حضوری و ارتقای شفافیت در فرآیندهای اداری است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان از راهاندازی سامانه هویتسنجی بر پایه اثر انگشت خبر داد و گفت: این سامانه برای اطمینان از حضور واقعی مهندسان و جلوگیری از ارائه خدمات خارج از استان طراحی شده و اجرای آن بهزودی آغاز میشود.
وی همچنین با اشاره به الکترونیکی شدن بخشی از تبادلات میان سازمان نظام مهندسی و شهرداریها افزود: مکاتبات به صورت سیستمی انجام میشود که این اقدام میتواند احتمال جعل اسناد و انجام فرآیندهای خارج از چارچوب را به حداقل برساند.
ابراهیمپور راهاندازی سامانه استعلام الکترونیکی «شاهکار» را از دیگر اقدامات انجامشده عنوان کرد و گفت: این سامانه برای تطبیق کد ملی و شماره تلفن همراه و افزایش امنیت فرآیندهای الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرد.
شناسنامه فنی و ملکی برای ساختمانها
وی با اشاره به راهاندازی سامانه ملی شناسنامه فنی و ملکی ساختمان اظهار کرد: هدف از اجرای این سامانه، آن است که هر ساختمان دارای شناسنامه مشخصی باشد و بهرهبردار بتواند از کیفیت، مشخصات فنی و فرآیند ساخت بنا اطلاع داشته باشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان افزود: اجرای این سامانه در کشور در برخی بخشها هنوز کامل نشده، اما تلاش شده در استان گلستان با استفاده از ظرفیتهای موجود، فرآیند بهروزرسانی اطلاعات و ارائه شناسنامه فنی و ملکی ساختمانها تقویت شود.
وی همچنین از طراحی یک کارتابل اختصاصی برای مالکان خبر داد و گفت: این سامانه در مرحله آزمایشی قرار دارد و هدف اصلی آن کاهش مراجعات حضوری و ارائه خدمات غیرحضوری به مالکان و سازندگان است.
ابراهیمپور اجرای الزامات مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان را از دیگر محورهای مورد توجه سازمان نظام مهندسی گلستان دانست و گفت: ایمنی کارگاههای ساختمانی موضوعی جدی است و در سالهای اخیر اقدامات بیشتری برای رعایت الزامات ایمنی در ساختمانهای در حال ساخت انجام شده است.
وی افزود: ایجاد سرپوشهای حفاظتی در ساختمانهای مجاور معابر، حصارکشی اطراف پروژههای ساختمانی و رعایت الزامات مربوط به مسیرهای دسترسی و راههای موقت از جمله مواردی است که سازمان نظام مهندسی بر اجرای آنها تأکید دارد و موارد تخلف نیز به شهرداریها گزارش میشود.
چاپ ۵۴ هزار نسخه کتاب آموزشی
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان آموزش را یکی از برنامههای مستمر این سازمان عنوان کرد و گفت: طی سالهای گذشته تلاش شده آموزشهای فنی و مهندسی علاوه بر جامعه مهندسان، به کودکان و نوجوانان نیز منتقل شود.
ابراهیمپور با اشاره به انتشار کتابهای آموزشی افزود: تاکنون ۵۴ هزار نسخه از کتابهای آموزشی در حوزه ساختمان چاپ شده که بخشی از آنها برای استفاده مهندسان، بهویژه در کارگاهها و حوزههای طراحی، نظارت و اجرا تهیه شده است.
وی همچنین به فعالیتهای آموزشی سازمان در مدارس اشاره کرد و گفت: کارشناسان سازمان با حضور در مدارس، مفاهیم مرتبط با ساختمان و مهارتهای فنی را به کودکان و نوجوانان آموزش میدهند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان ادامه داد: در کنار انتشار کتاب، تولید موشنگرافیهای آموزشی نیز با هدف انتقال مفاهیم فنی به زبان ساده و استفاده از شیوههای نوین آموزشی در دستور کار قرار گرفته و این محتواها در کانالها و بسترهای مختلف منتشر میشوند.
طراحی نرمافزار تخصصی برای کاهش مصرف انرژی ساختمان
ابراهیمپور با اشاره به اهمیت صرفهجویی در مصرف انرژی گفت: یکی از موضوعات مهم امروز کشور، مدیریت مصرف انرژی است و در این زمینه، سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان اقدامات ویژهای انجام داده است.
وی از طراحی نرمافزار تخصصی بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمان خبر داد و افزود: مصرف انرژی ساختمان تنها به نوع پنجرهها محدود نمیشود، بلکه مصالح مورد استفاده در کف، دیوارها، سقف و سایر اجزای ساختمان نیز در میزان مصرف انرژی تأثیرگذار هستند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان گفت: برای محاسبه ضرایب حرارتی و سایر مؤلفههای مؤثر در مصرف انرژی، محاسبات متعددی باید انجام شود که با طراحی این نرمافزار، امکان انجام محاسبات به صورت دقیقتر و سریعتر فراهم شده و نیاز به محاسبات دستی کاهش مییابد.
وی گفت: این طرح در سطح کشور نیز ارائه شده و در دفتر مدیرکل مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفته است.
گلستان میزبان برنامههای ملی حوزه مهندسی
ابراهیمپور همچنین به برگزاری برنامهها و نشستهای ملی در استان گلستان اشاره کرد و گفت: با توجه به گستردگی فعالیتهای انجامشده، نشستها و برنامههای متعددی با حضور مسئولان ملی حوزه ساختمان در استان برگزار شده است.
وی برگزاری نشست مشترک اعضای کمیسیون عمران شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گرگان را یکی از برنامههای مهم دانست و افزود: در این نشست، موضوعات مختلف مرتبط با صنعت ساختمان و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان همچنین از برگزاری همایش ملی روز جهانی شهرسازی در استان خبر داد و گفت: در این برنامه نیز مسئولان وزارت راه و شهرسازی و مدیران حوزه مقررات ملی ساختمان حضور داشتند.
ابراهیمپور با بیان اینکه هدف نهایی فعالیتهای نظام مهندسی باید ارتقای کیفیت ساختمانها باشد، گفت: تقویت جامعه مهندسی و افزایش تسلط مهندسان بر طراحی، نظارت و اجرا در نهایت باید به افزایش آسایش، آرامش و امنیت بهرهبرداران منجر شود.
وی افزود: ممکن است یک فرد در طول زندگی خود تنها یکبار توان خرید ساختمان داشته باشد؛ بنابراین کیفیت و ایمنی ساختمان برای مردم اهمیت بسیار زیادی دارد و تمام فرآیندهای مهندسی باید در جهت حفظ حقوق بهرهبرداران و افزایش کیفیت بناها باشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان در بخش دیگری از سخنان خود بر استفاده از ظرفیت بانوان مهندس تأکید کرد و گفت: در دوره دهم هیئت مدیره تلاش شده از توانمندی و ظرفیت مهندسان زن در کمیتهها و کمیسیونهای مختلف سازمان استفاده شود.
ابراهیمپور خاطرنشان کرد: حضور بانوان مهندس در بخش قابل توجهی از کمیتهها و کمیسیونهای سازمان، نقش مؤثری در پیشبرد فعالیتهای تخصصی داشته و استفاده از این ظرفیت همچنان مورد توجه سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان قرار دارد.
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