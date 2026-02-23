به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین نشست ملی هیئت ها و تشکل‌های دینی کشور (هوای نو) با انتشار فراخوانی از همه فعالان، صاحب‌نظران و تشکل‌های مردمی دعوت کرد تا برای «طراحی یک عملیات جبهه‌ای مشترک» مشارکت کنند.

این رویداد ملی با هدف شناسایی و اجرای یک نقشه عملیاتی واحد و فراگیر برای ایام محرم ۱۴۰۵ طراحی شده است و نقطه شروع آن، تمرکز بر یک «مسئله ذهنی مهم ملی» است؛ مسئله‌ای که امروز در سطح جامعه وجود دارد و حل آن نیازمند کنش هماهنگ هیئات، تشکل‌ها و مردم می‌باشد.

حوزه‌های پیشنهادی برای مسئله‌پردازی

در این فراخوان، چند حوزه کلان به عنوان گره‌های ذهنی فعال‌شده توسط دشمن معرفی شده است که عبارتند از:

انسجام اجتماعی: مقابله با تضعیف همبستگی و دوگانه‌سازی‌های فرساینده

هویت شیعی-ایرانی: مقابله با تعارض‌سازی میان اسلامیت و ایرانیت

کنش جمعی و اثرگذاری مردمی: مقابله با القای «نمی‌شود» و «اثر ندارد»

افق پیش رو و آینده: مقابله با ناامیدی ساختاری و آینده‌هراسی

خانواده و شکاف نسلی: مقابله با گسست نسلی و قطع زنجیره هویتی

معنای مقاومت در زندگی امروز: تقابل فداکاری با منفعت‌طلبی فردی

شرکت‌کنندگان می‌توانند هر گره ذهنی مهم ملی دیگری که قابلیت عملیات جبهه‌ای داشته باشد نیز مطرح نمایند.

گام‌های شش‌گانه رویداد

این رویداد در شش گام اصلی طراحی شده است:

گام اول | ارائه ایده حل مسئله: ارائه ایده عملیاتی برای یک مسئله ذهنی مهم ملی که قابلیت اجرا توسط هیئات کوچک و بزرگ، امکان کنش فعال مردم و پیوست تبلیغاتی مناسب را داشته باشد.

گام دوم | غربال و داوری اولیه: ۲۰ ایده برتر از نظر امکان تعمیم، ظرفیت همراه‌سازی مردم و قابلیت توسعه به اقدام مشترک انتخاب می‌شوند.

گام سوم | راهبری تخصصی و تکمیل عملیاتی: طرح‌های منتخب با همراهی اساتید و مشاوران حرفه‌ای مورد تقویت و تکمیل عملیاتی قرار می‌گیرند.

گام چهارم | نشست ملی تشکل‌ها: ۵ طرح دارای بیشترین ظرفیت برای تبدیل شدن به یک نقشه عملیات واحد و قابل اجرای سراسری به نشست ملی راه می‌یابند.

گام پنجم | انتخاب نقشه عملیات محرم ۱۴۰۵: با بررسی و هم‌اندیشی تشکل‌های شاخص، نقشه جامع عملیات مشترک جبهه‌ای محرم ۱۴۰۵ نهایی می‌شود.

گام ششم | حمایت و اجرای سراسری: طرح منتخب برای اجرا در سراسر کشور مورد حمایت قرار می‌گیرد. همچنین هزینه ۲۰ سفر کربلای معلی به طرح‌های برگزیده و نهایی اهدا خواهد شد.

علاقه‌مندان و صاحب‌نظران تا ۷ اسفندماه فرصت دارند ایده‌های خود را از طریق فرم «ثبت طرح اولیه عملیات جبهه‌ای» به نشانی https://neshastmelli.landin.ir/۱۴۰۵ ارسال نمایند.

لینک جایگزین: zaya.io/wckog