منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مانور ایمنی و زلزله ویژه دانشآموزان امروز در ۳۷۵۰ مدرسه استان اصفهان و در ۹ شهرستان برگزار خواهد شد.
وی افزود: این مانور با هدف آمادگی و افزایش آگاهی ایمنی دانشآموزان طراحی شده و بهصورت آموزشی در دو مرحله پناهگیری صحیح در برابر زلزله و خروج اضطراری از کلاسها و مدارس توسط دانشآموزان اجرا میشود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به گستره اجرای این برنامه گفت: حدود ۶۹۰ هزار دانشآموز در شهرستانهای اصفهان، برخوار، شاهینشهر، شهرضا، لنجان، نجفآباد، فلاورجان، مبارکه و خمینیشهر در این مانور مشارکت دارند.
شیشهفروش ادامه داد: این مانور با همکاری اداره آموزش و پرورش، سازمان دانشآموزی، جمعیت هلالاحمر، فرمانداریها، شهرداریها، سازمان آتشنشانی، فوریتهای پزشکی، پلیس راهور، نیروی انتظامی، صدا و سیما و شرکتهای گاز، آب و فاضلاب و برق اجرا میشود.
وی تأکید کرد: اجرای چنین مانورهایی نقش مهمی در ارتقای فرهنگ ایمنی، افزایش آمادگی دانشآموزان و کاهش خطرات و آسیبهای احتمالی در زمان وقوع زلزله دارد.
