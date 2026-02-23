۲۸۳ فوتی و ۷۵۰۰ مجروح در تصادفات تهران به دلیل بی توجهی به فاصله طولی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیاصغر شریفی، رئیس مرکز اطلاعرسانی پلیس راهور تهران بزرگ اظهار کرد: رعایت فاصله طولی با خودروی جلویی مهمترین راه پیشگیری از تصادفات، بهویژه تصادفات زنجیرهای است.
وی توضیح داد: مجموع زمان واکنش مغز و خودرو در مواجهه با خطر حدود ۰.۸ ثانیه طول میکشد و در این فاصله، خودرو همچنان در حرکت است.
وی افزود: مسافت توقف خودرو به عواملی مانند سلامت سیستم ترمز، کیفیت لاستیکها، وضعیت جاده و تمرکز راننده بستگی دارد. بهعنوان مثال، در سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت، مسافت توقف خودرو در شرایط ایدهآل حدود ۷۸ متر است و در شرایط نامناسب، این مسافت بیشتر خواهد شد.
سرهنگ شریفی همچنین به موتورسواران توصیه کرد: فاصله طولی را رعایت کنند تا از حوادث جدی جلوگیری شود.
وی درباره تخلفات حواسپرتی رانندگان گفت: بیش از ۸۳۴ هزار فقره استفاده از تلفن همراه و حدود ۶۴ هزار فقره خوردن و آشامیدن حین رانندگی ثبت شده است که از عوامل مهم تصادفات هستند.
رئیس مرکز اطلاعرسانی پلیس راهور تهران بزرگ در پایان از رانندگان خواست با توجه کامل به جلو و رعایت فاصله طولی، سفر ایمنی برای خود و دیگران رقم بزنند.
