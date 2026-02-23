  1. استانها
  2. هرمزگان
۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۱۱

کشف ۵۶ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب های میناب

میناب- فرمانده پایگاه دریابانی میناب از کشف مشک های سوختی حامل بیش از ۵۶ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب های این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن صبوری زاده با اعلام این خبر اظهار داشت: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب طی ۲ عملیات جداگانه پس از کسب خبری مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت بوسیله مشک های پلاستیکی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: قاچاقچیان با مشاهده مرزبانان با بریدن طناب مشک ها که به شناور متصل بوده از محل متواری شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب، تصریح کرد: مرزبانان در این عملیات موفق به کشف ۲ عدد محفظه پلاستیکی حاوی ۵۶ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع بنزین شدند.

سرهنگ صبوری با بیان اینکه تلاش مرزبانان برای شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده ادامه دارد، اظهار داشت: کارشناسان ارزش این محموله را ۳۲ میلیارد و ۷۷۰ میلیون ریال برآورد کردند.

کد خبر 6757267

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • شبنم باقری GB ۱۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      اگر چنین محفظه های بزرگی را در ایران خریده باشند میتوان به آسانی فروشنده و در نتیجه خریدار را هم یافت.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها