کشف ۵۶ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب های میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن صبوری زاده با اعلام این خبر اظهار داشت: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب طی ۲ عملیات جداگانه پس از کسب خبری مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت بوسیله مشک های پلاستیکی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: قاچاقچیان با مشاهده مرزبانان با بریدن طناب مشک ها که به شناور متصل بوده از محل متواری شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب، تصریح کرد: مرزبانان در این عملیات موفق به کشف ۲ عدد محفظه پلاستیکی حاوی ۵۶ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع بنزین شدند.

سرهنگ صبوری با بیان اینکه تلاش مرزبانان برای شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده ادامه دارد، اظهار داشت: کارشناسان ارزش این محموله را ۳۲ میلیارد و ۷۷۰ میلیون ریال برآورد کردند.