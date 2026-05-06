بیش از ۱۴ هزار لیتر گازوئیل در آب های میناب 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داوود میرعالی با اعلام این خبر، اظهار داشت: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب طی عملیاتی پس از کسب خبری مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت بوسیله محفظه های پلاستیکی موسوم به مشک ماری برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: قاچاقچیان با مشاهده مرزبانان غافلگیر شدند و با بریدن طناب مشک که به شناور متصل بوده از محل متواری شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب تصریح کرد: مرزبانان در این عملیات، یک عدد محفظه پلاستیکی حاوی ۱۴ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف کردند.

سرهنگ میرعالی با بیان اینکه تلاش برای شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده ادامه دارد، عنوان کرد: کارشناسان ارزش این محموله را بیش از ۲۲ میلیارد و ۸۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال برآورد کردند.