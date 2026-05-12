کشف بیش از ۷۶ هزار لیتر سوخت قاچاق در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید داود میرعالی با اعلام این خبر، اظهار داشت: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب پس از کسب خبری مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت بوسیله مشک های ماری جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی اضافه کرد: قاچاقچیان با مشاهده مرزبانان با رها کردن محموله سوختی از محل متواری شدند.

فرمانده دریابانی میناب، تصریح کرد: مرزبانان در این عملیات موفق به کشف ۳ عدد محفظه پلاستیکی موسوم به مشک ماری حاوی ۷۶ هزار ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل شدند که بنابر اعلام نظر کارشناسان ارزش این محموله را ۹۱ میلیارد و ۳۷۹ میلیون ریال برآورد شده است.