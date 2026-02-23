۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۰۳

آغاز کمپین نوروزی اقامت ۲۴ برای نوروز ۱۴۰۵

کمپین نوروزی اقامت ۲۴ با مشارکت هتل‌های چهار و پنج‌ستاره در شهرهای مهم گردشگری کشور از ابتدای اسفندماه آغاز شد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، حبیب قاآنی مدیر روابط عمومی هلدینگ گردشگری اقامت ۲۴ با اعلام این خبر اظهار کرد: این کمپین با هدف تسهیل برنامه‌ریزی سفرهای نوروزی و ایجاد دسترسی آسان‌تر به خدمات اقامتی باکیفیت، به‌صورت سراسری در حال اجراست و شامل اکران‌های محیطی، تبلیغات دیجیتال و تلویزیونی و ارائه پیشنهادهای ویژه اقامت در مراکز گردشگری پرتردد کشور می‌شود.

وی افزود: در این طرح، مجموعه‌ای از هتل‌های بزرگ کشور با ارائه تخفیف‌ها و شرایط ویژه، امکان رزرو آنلاین و مطمئن را برای مسافران نوروزی فراهم کرده‌اند تا کاربران بتوانند پیش از آغاز تعطیلات، سفر خود را با اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی کنند.

قاآنی افزود: کمپین نوروزی اقامت ۲۴ ادامه رویکرد این مجموعه در توسعه خدمات هوشمند سفر و ارتقای تجربه رزرو آنلاین اقامت است و تلاش دارد با همکاری صنعت هتلداری کشور، شرایطی مناسب برای سفرهای ایمن، برنامه‌ریزی‌شده و مقرون‌به‌صرفه در ایام نوروز ۱۴۰۵ فراهم آورد.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

کد خبر 6757290

