به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و پنجاه‌وچهارمین جلسه هیئت دولت، عصر امروز یکشنبه۳ اسفند ماه ۱۴۰۴ به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد و طی آن، علاوه بر طرح موضوعات اجرایی توسط اعضای کابینه، گزارش‌های تخصصی از حوزه‌های راهبردی انرژی، امنیت، دیپلماسی، دفاع و آموزش عالی ارائه شد.

در این جلسه، وزیر نفت گزارشی از برگزاری نوزدهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه ارائه و بر گسترش همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های انرژی، ترانزیت، سرمایه‌گذاری و پروژه‌های مشترک زیرساختی تأکید کرد.

همچنین وزیر اطلاعات و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تشریح تحولات و رخدادهای اخیر در برخی دانشگاه‌ها پرداخته و گزارشی از نحوه مدیریت موضوع، صیانت از امنیت محیط‌های علمی و استمرار فعالیت‌های آموزشی ارائه کردند.

در ادامه، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت آرایش نظامی دشمن، از رصد مستمر تحرکات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و آمادگی کامل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در تمامی سطوح عملیاتی خبر داد.

وزیر امور خارجه نیز گزارشی از آخرین تماس‌ها، رایزنی‌ها و مواضع طرف‌های مذاکره ارائه و بر پیگیری فعال دیپلماسی مبتنی بر تأمین منافع ملی تأکید کرد.

وزیر نیرو نیز با تشریح آخرین وضعیت منابع آبی کشور، اقدامات انجام‌شده برای مدیریت تنش آبی، برنامه‌های پیش‌رو و همچنین دستاوردهای شاخص دولت چهاردهم در حوزه آب و برق را تبیین کرد.

بر اساس گزارش ارائه‌شده، مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری انرژی به‌عنوان یکی از محورهای کلیدی دولت چهاردهم، نتایج ملموسی به همراه داشته است. در سال ۱۴۰۴ با همراهی و اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های وزارت نیرو، روند افزایشی مصرف مهار شده و در بخش برق کاهش سه‌درصدی مصرف به ثبت رسیده است. در حوزه آب نیز سرانه مصرف روزانه شهر تهران ۲۵ لیتر کاهش یافته که گامی مهم در اصلاح الگوی مصرف و صیانت از منابع آبی محسوب می‌شود.

در حوزه توسعه زیرساخت‌ها، از آغاز به کار دولت چهاردهم تاکنون ۱۷ هزار پروژه کوچک و بزرگ آب و برق با ارزشی بالغ بر ۵۴۵ هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است؛ به‌گونه‌ای که به‌طور میانگین روزانه یک همت پروژه افتتاح شده است. همچنین در دهه فجر امسال نیز ۶ هزار پروژه به ارزش ۱۹۳ همت افتتاح شد که از این میان، آبرسانی به یک‌هزار روستای کشور در بخش آب روستایی، از مهم‌ترین اقدامات عدالت‌محور در توزیع خدمات زیربنایی به‌شمار می‌رود.

در بخش توسعه ظرفیت تولید و تنوع‌بخشی به سبد انرژی نیز گزارش وزارت نیرو حاکی از شتاب‌گیری توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است؛ به‌طوری‌که هم‌اکنون و با حمایتهای شخص رئیس جمهور روزانه معادل ۲.۵ برابر مساحت یک زمین فوتبال پنل خورشیدی در کشور نصب می‌شود و به‌طور متوسط هفته‌ای ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید به مدار تولید وارد می‌شود.

در بخش نیروگاه‌های حرارتی نیز از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون ۴۲۰۰ مگاوات ظرفیت جدید وارد مدار شده است. افزون بر آن، برنامه‌ریزی تعمیرات اساسی و دوره‌ای حدود ۱۰۸ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی برای آمادگی حداکثری در تابستان سال آینده انجام شده که تاکنون ۵۰ درصد آن عملیاتی شده است؛ اقدامی که نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری شبکه سراسری برق خواهد داشت.

در زمینه مدیریت تنش آبی و طرح‌های راهبردی نیز در سال جاری، ۷۲۱ شهر و کلان‌شهر کشور با تنش آبی شدید مواجه بودند که با اجرای طرح‌های اضطراری و مدیریت هوشمند منابع، تابستان بدون بحران فراگیر سپری شد. از جمله اقدامات راهبردی در این حوزه، بهره‌برداری از طرح انتقال آب طالقان به تهران و البرز در کمتر از چهار ماه بود که با تخصیص به‌موقع منابع مالی، نقش مهمی در کنترل بحران آب پایتخت ایفا کرد.

در بخش صنعت، زمستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۷ درصد برق بیشتری به صنایع انرژی‌بر تحویل داده شد؛ به‌گونه‌ای که در صنعت فولاد این افزایش به حدود ۷ درصد و در سایر صنایع به ۶.۵ درصد رسید. این اقدام در راستای پشتیبانی از تولید، جلوگیری از توقف خطوط صنعتی و حفظ رشد اقتصادی صورت گرفته است.