خبرگزاری مهر، گروه سیاست: در بحبوحه مذاکرات حساس و پرتنش هستهای میان ایران و ایالات متحده، نیروی دریایی آمریکا با اعزام ناو هواپیمابر پیشرفته یواساس جرالد آر. فورد (بزرگترین ناو جهان) به منطقه، حضور همزمان دو ناو هواپیمابر در نزدیکی خلیج فارس و دریای عرب را رقم زده است؛ آرایشی که بیسابقه توصیف میشود و تهران آن را نه صرفاً روتین نظامی، بلکه فشار حداکثری دیپلماتیک همراه با تهدید مستقیم علیه امنیت ملی میداند.
واقعیتهای فنی، روتین یا استثنا؟
نیروی دریایی ایالات متحده بر اساس دکترین راهبردی خود، همواره حداقل شش ناو هواپیمابر را در وضعیت آمادهباش نگه میدارد. هر ناوگروه ضربتی (Carrier Strike Group) شامل ناو هواپیمابر اصلی، چندین ناوشکن و رزمناو موشکانداز، زیردریاییهای اتمی و کشتیهای پشتیبانی لجستیکی است و مأموریتهای ۴ تا ۸ ماهه در مناطق مختلف جهان را پوشش میدهد.
- یواساس آبراهام لینکلن (CVN-72) از چندی است در دریای عرب و حوالی خلیج فارس مستقر شده و تصاویر ماهوارهای اخیر موقعیت آن را در شمال دریای عرب (نزدیک عمان) تأیید میکنند.
- یواساس جرالد آر. فورد (CVN-78) که پس از مأموریت طولانی در منطقه کارائیب (با تمرکز بر ونزوئلا) در حال بازگشت به پایگاه بود، به دستور مستقیم پنتاگون تغییر مسیر داد؛ این ناو در ۲۰ فوریه از تنگه جبلالطارق عبور کرده و اکنون در دریای مدیترانه حضور دارد و به سمت شرق در حرکت است.
این اعزامها بخشی از برنامه چرخشی معمول ناوگان آمریکا هستند، اما در شرایط کنونی – همزمان با فشارهای ترامپ برای دستیابی سریع به توافق هستهای و تهدید به «اتفاقات بسیار بد» در صورت شکست مذاکرات – رنگ و بوی نمادین و تهاجمی به خود گرفتهاند.
بعد نمادین: فشار روانی یا آمادگی واقعی؟
ناوهای هواپیمابر آمریکا فراتر از ابزار رزمی ، نماد قدرت جهانی واشنگتن به شمار میروند. اعزام همزمان دو ناو پیام روشنی برای بازدارندگی و تقویت اهرم فشار در میز مذاکره ارسال میکند. همانگونه که ترامپ این نیروها را «آرمادا» نامیده و آن را اهرمی برای تسریع توافق هستهای میداند.
با این حال، برخی تحلیلگران به محدودیتهای عملی اشاره دارند:
- مأموریت فورد بیش از ۲۴۰ روز طول کشیده و خدمه آن خستهاند؛ ادامه اعزام میتواند آمادگی رزمی را موقتاً کاهش دهد.
- تمرکز نیروها بیشتر نمایش قدرت و فشار دیپلماتیک است تا نشانه آغاز فوری عملیات تهاجمی.
واکنش ایران: آمادگی دفاعی همراه با تأکید بر دیپلماسی
مقامات ایرانی در پاسخ به این تحرکات، مواضع روشن و دوگانهای اتخاذ کردهاند:
- محمدرضا عارف (معاون رئیسجمهور): «استراتژی ما شروع نکردن جنگ است، اما اگر تحمیل شود، پایان آن را دشمن تعیین نمیکند. ما به گفتوگو اعتقاد داریم.»
-سرلشکر موسوی: نبرد با ایران برای ترامپ درس عبرت خواهد شد
وقتی سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، به دونالد ترامپ هشدار میدهد که «وارد نبردی عبرتآموز میشود»، این سخنان فراتر از یک تهدید لفظی است؛ بلکه انعکاسی از یک دکترین بازدارندگی چندلایه است که در دهههای اخیر بر اساس تجربههای میدانی و پیشرفتهای فناورانه شکل گرفته و جغرافیای تنش را از یک نقطه به یک منطقه حیاتی جهانی تبدیل کرده است.
اظهارات اخیر سرلشکر موسوی در واکنش به تهدیدات تازه دونالد ترامپ، بار دیگر چراغ قرمزی بر روی تحولات عمیق در موازنههای نظامی منطقه خلیج فارس روشن کرده است. این هشدار صریح که ترامپ را از «عربدهکشی» در دنیا بازخواهد داشت تنها یک سخن سیاسی نیست، بلکه محصول یک محاسبه راهبردی است که ریشه در توانمندیهای واقعی و استراتژی بازدارندگی ایران دارد.
- عباس عراقچی (وزیر امور خارجه): «دیپلماسی تحت تهدید نظامی موفق نمیشود»؛ او از آمادگی برای ارائه پیشنویس ضدپیشنهاد در مذاکرات خبر داد.
-سرلشکر حاتمی: برای پاسخ قاطعانه به هرگونه شرارتی آمادهایم
فرمانده کل ارتش گفت: دشمن را به دقت رصد میکنیم و برای پاسخگویی قاطعانه به هر شرارتی آمادهایم.
وی در ادامه خطاب به دشمنان تاکید کرد: امیدواریم دشمن اشتباه جدیدی نکند و اگر چنین کند یقیناً نیروی هوایی ارتش نقش بزرگی در پاسخ به دشمن ایفا خواهد کرد.
فرمانده کل ارتش در ادامه درباره حضور ناوهای آمریکایی در منطقه، گفت: این موضوع جدیدی نیست؛ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بارها شاهد حضور ناوها و یگانهای مختلف دشمن آمریکایی بودیم؛ امروز هم یکی از آن روزهاست.
وی ادامه داد: وظیفه ما این است که آمادگی خود را حفظ کنیم، تمام تحرکات دشمن را رصد کرده و برای پاسخگویی قاطعانه آماده باشیم که هستیم.
سرلشکر حاتمی در پایان تأکید کرد: امروز بدون تردید ملت بزرگ ایران و نیروهای مسلح میدانند که برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور که مورد طمع است، باید تا آخرین لحظه و آخرین قطره خون بایستند و پیروز شوند و انشاءالله به همین ترتیب خواهد شد.
-سردار موسوی: دشمن خطا و اشتباه محاسباتی کند، جوابی سختتر از گذشته را خواهد دید
فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران گفت: بعد از جنگ دوازده روزه که دشمن عملکرد ما را در میدان دید، متوقف نشدیم. قطعا اگر دشمن خطا و اشتباه محاسباتی کند، جواب سختتر از گذشته را خواهد دید.
سردار اسدی: حضور ناوهواپیمابر در منطقه تبلیغاتی است
سردار محمدجعفر اسدی درباره حضور ناوهای آمریکایی در منطقه و تهدیدات علیه کشورمان، اظهار داشت: مردم ما به خوبی میدانند که ناوها و امکاناتی که در «خلیج فارس»، «دریای عمان» و اقیانوسها هستند، سالیان سال است که در مناطق مختلف جهان تردد میکنند.
سردار اسدی گفت: امروز مسئله حضور ناوها در منطقه وارد فاز تبلیغات شده است؛ پاسخ این اقدام تبلیغاتی ایالات متحده آمریکا هم از سوی فرمانده معظم کل قوا داده شد؛ معظمله در دیدار اخیرشان فرمودند که «ناو البته دستگاه خطرناکی است؛ اما خطرناکتر از آن سلاحی است که میتواند ناو را به قعر دریا بفرستد»؛ لذا بیانات معظمله و پاسخ ایشان در خصوص حضور نظامی آمریکا در منطقه، حائز اهمیت است.
ایران همزمان بر توان موشکی هایپرسونیک (مانند فتاح-۱)، پهپادی و ظرفیت غرق کردن ناوها تأکید کرده و هر حمله مستقیم را جنگ تمامعیار میداند، اما اولویت را همچنان دفاع مشروع بدون آغاز درگیری و پیگیری مسیر دیپلماتیک اعلام کرده است.
عوامل بازدارنده از جنگ تمامعیار
تحلیلگران معتقدند چندین عامل مانع از لغزش به سوی درگیری گسترده میشود:
- هزینههای هنگفت اقتصادی و نظامی برای آمریکا (به ویژه در آستانه انتخابات و مسائل داخلی).
- توان تلافیجویانه ایران علیه پایگاهها و منافع آمریکا در منطقه.
- تأثیر منفی بر بازار جهانی انرژی و نگرانی متحدان واشنگتن (اسرائیل و کشورهای عربی).
- تجربیات تلخ جنگهای طولانیمدت اخیر آمریکا.
اعزام ناوهای آمریکایی را باید بیشتر مهرههای شطرنج دیپلماتیک دانست تا کلید روشن کردن جنگ. آنچه در خلیج فارس و مدیترانه جریان دارد، آزمونی برای ارادهها، محاسبات دقیق قدرت و مدیریت هوشمند تنش است. آمریکا با نمایش حداکثری نیرو به دنبال تغییر موازنه در مذاکرات است و ایران با ترکیب آمادگی دفاعی بالا و پایبندی به دیپلماسی، از حقوق و امنیت ملی خود دفاع میکند.
