به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای هماهنگی معاونین رئیس‌جمهور با محوریت «پیشنهادهایی برای حکمرانی مؤثر؛ واکاوی چالش‌های فرابخشی و ارائه راهکار» امروز یکشنبه 3 اسفند 1404 به ریاست دکتر مسعود پزشکیان برگزار شد. در این نشست، مهم‌ترین مسایل جاری کشور و نیز راهبردهای ارتقای کارآمدی دولت در دو بخش مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

بخش نخست به بررسی ابرچالش‌های کشور با رویکردی فرابخشی اختصاص داشت. در این چارچوب، بر ضرورت تغییر پارادایم مدیریتی به سمت «پاسخ‌محوری»، توجه به حقوق شهروندان، کوچک‌سازی دولت، شفافیت و مبارزه با فساد تأکید شد. معاونان رئیس‌جمهور نیز متناسب با حوزه مسئولیت خود دیدگاه‌ها و پیشنهادهای اجرایی ارائه کردند.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت تقویت تعاملات بین‌بخشی، تصریح کرد که ارتقای بهره‌وری در گرو انسجام و هم‌افزایی میان دستگاه‌هاست و در صورت احصای دقیق عملکردها، امکان تخصیص هدفمند اعتبار و بودجه بر مبنای برنامه‌ها و نتایج فراهم خواهد شد؛ رویکردی که به شفافیت بیشتر و کارآمدی نظام تصمیم‌گیری می‌انجامد.

رئیس جمهور همچنین تعیین تکلیف وضعیت نیروهای قراردادی را نیز از جمله اقدامات ضروری در مسیر اصلاح ساختار اداری برشمرد.

در ادامه، پزشکیان بر سیاست کاهش هزینه‌های دولت و مدیریت بهینه مصرف انرژی تأکید کرد و با اشاره به دستاوردهای دولت در این زمینه، ظرفیت بالای کشور در مدیریت مصرف را یادآور شد و از معاونت‌ها خواست برنامه‌های عملیاتی خود را برای تداوم و تعمیق این روند ارائه کنند. همچنین بر ضرورت فرهنگ‌سازی و تبلیغات مؤثر در کنار توجه به سیاست‌های زیست‌محیطی تأکید شد؛ چراکه اصلاح الگوی مصرف علاوه بر صرفه‌جویی در منابع، به کاهش آلودگی هوا نیز انجامیده است.

رئیس‌جمهور اصلاح بهره‌وری در دولت و سایر نهادها را راهکاری اساسی برای جبران کسری‌ها و بهبود رفاه کارکنان عنوان کرد و گفت که با مدیریت صحیح منابع و بازطراحی فرآیندها می‌توان ضمن ارتقای کیفیت خدمات عمومی، سطح معیشت کارکنان و اقشار مختلف جامعه را بهبود بخشید.

پزشکیان همچنین بر لزوم تعریف دقیق مأموریت‌ها، تعیین صاحبان فرآیند و تدوین شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های کارشناسی برای حل مسایل فرابخشی تأکید کرد.

در بخش دیگری از این نشست، رئیس‌جمهور با اشاره به حوادث دی‌ماه، بر شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق ابعاد این حوادث تأکید و اعلام کرد که دستور بررسی جامع و بی‌طرفانه تمامی ابعاد حادثه صادر شده است.

پزشکیان از افراد یا گروه‌هایی که اسناد و مدارکی در این زمینه در اختیار دارند خواست برای روشن شدن ابعاد موضوع آنها را ارائه کنند و تصریح کرد که در صورت احراز هرگونه خطا، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

رئیس جمهور همچنین گفت‌وگو و تبیین ابعاد این حوادث در محیط‌های دانشگاهی و تخصصی را نیز ضرورتی برای اقناع افکار عمومی دانست.

پزشکیان با اذعان به وجود نارضایتی‌هایی در میان مردم، بخشی از آن را ناشی از عملکرد دستگاه‌ها دانست و تأکید کرد که در تمامی سیاست‌گذاری‌ها باید اصول عدالت، بهره‌وری، اثربخشی هزینه‌ها، کارایی، کیفیت و توجه به محیط زیست لحاظ شود.

رئیس جمهور همچنین هشدار داد که بی‌توجهی به الزامات زیست‌محیطی در برنامه‌های توسعه‌ای می‌تواند کشور را در آینده با چالش‌های جدی مواجه سازد.