به گزارش خبرنگار مهر، مهراب کیانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کنگره ملّی سرداران و امیران و دو هزار شهید استان بوشهر در اسفند ماه سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر درباره انتخاب شعار کنگره عنوان کرد: در فرآیند انتخاب شعار از دیدگاه شاعران، ادبا و هنرمندان استفاده شد. از میان بیش از ۱۰۰ اثر دریافتی، ابتدا ۲۰ اثر برگزیده و سپس شعار «بوشهر، پرچمدار حماسه‌های نخست» به عنوان شعار اصلی کنگره انتخاب شد.

کیانی افزود: این شعار بیانگر پیشتازی بوشهر در تاریخ مقاومت و ایستادگی و مبارزه با استعمار و استکبار تا نقش‌آفرینی در دفاع مقدس، از نبرد خرمشهر و جنگ‌های نامنظم تا نبردهای دریایی و رویارویی مستقیم با آمریکا و اسرائیل است.

مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر افزود: برای برخی تولیدات گرافیکی و هنری نیز شعار فرعی کنگره با عنوان «هر نخل یک حماسه، هر موج یک روایت» در نظر گرفته شده است.