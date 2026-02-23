به گزارش خبرنگار مهر، معصومه جودکی با اشاره به اهمیت پیشگیری از ابتلا به آبله‌مرغان در گروه‌های پرخطر، اظهار کرد: با توجه به عوارض احتمالی این بیماری در افراد دارای نقص سیستم ایمنی، واکسیناسیون گروه‌های هدف در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: این واکسن برای بیماران مبتلا به بدخیمی که تحت شیمی‌درمانی یا رادیوتراپی هستند، دریافت‌کنندگان پیوند اعضا، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای که مصرف کورتیکواستروئید جزو داروهای اصلی آنان است، افرادی که سایر داروهای مهارکننده سیستم ایمنی دریافت می‌کنند، بیماران مبتلا به ام اس، افراد اچ. آی.وی مثبت بدون علامت و بدون نقص ایمنی شدید و همچنین اعضای خانواده این گروه‌ها در مراکز تعیین‌شده ارائه می‌شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز با تأکید بر رعایت ضوابط ابلاغی، تصریح کرد: افراد یادشده در صورت نداشتن ایمنی علیه آبله‌مرغان (فاقد سابقه ابتلا یا واکسیناسیون) می‌توانند با همراه داشتن نامه پزشک معالج به مراکز معرفی‌شده مراجعه و نسبت به دریافت واکسن اقدام کنند.

جودکی در پایان از مشمولان خواست در صورت دارا بودن شرایط اعلام‌شده، در اسرع وقت برای پیشگیری از ابتلا و عوارض بیماری، نسبت به دریافت این واکسن اقدام کنند.