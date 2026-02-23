پیش بینی جوی پایدار در خراسان جنوبی؛ افزایش نسبی دمای هوا

فاطمه زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط جوی هوای استان بیان کرد: براساس الگوی نقشه‌ها تا فردا شرایط جوی در استان پایدار و یکنواخت پیش بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه از فردا به تدریج بر سرعت وزش باد افزوده می‌شود، گفت: روز چهارشنبه وزش باد شدید و گرد و خاک در برخی ساعت سبب کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به شرایط جوی هوای استان هم بیان کرد: در ۴۸ ساعت آینده روند افزایش نسبی دمای هوا قابل پیش بینی است.

زارعی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته، سربیشه با منفی سه درجه سردترین و دهسلم و بندان با ۲۹ درجه بالای صفر گرم‌ترین مناطق استان گزارش شدند، اظهار داشت: تغییرات دما در مرکز استان هم بین یک و ۲۲ درجه ثبت شد.