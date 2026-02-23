۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۲۹

یادواره شهدای بمباران محله کانون ایلام برگزار شد

ایلام - یادواره ۳۸ شهید بمباران هوایی محله کانون ایلام با حضور جمعی از مسئولان ارشد استان، خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم در محل مرکز فنی‌وحرفه‌ای ایلام برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز دوشنبه آیین یادواره ۳۸ شهید گرانقدر بمباران هوایی محله کانون ایلام با حضور جمعی از مسئولان ارشد استان، خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم در محل مرکز فنی‌وحرفه‌ای ایلام برگزار شد؛ یادواره‌ای در ستایش ایمان و مقاومت مردمی که در دل جنگ، حماسه‌ای ماندگار رقم زدند.

فضای برگزاری مراسم، یادآور دوران سخت جنگ تحمیلی و مظلومیت مردم بی‌گناهی بود که در محله کانون، منطقه‌ای مسکونی و محل اسکان آوارگان جنگی، مورد هدف حملات هوایی قرار گرفتند.

این رویداد در حافظه تاریخی استان ایلام به عنوان سند مقاومت مردمی در برابر تجاوز ثبت شده است.

برگزاری این آیین، با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره ۳۸ شهید گرانقدر این حادثه دردناک، فرصتی برای تجدید پیمان با آرمان‌های ایثار و شهادت بود.

مراسم شامل بخش‌های مختلفی بود که بر ارزش‌های دفاع مقدس، ایستادگی در برابر دشمن و نقش فرهنگ شهادت در عزت ملی تأکید داشت.

