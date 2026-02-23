به گزارش خبرگزاری مهر، علی علیزاده سرپرست اداره کل تجهیزات پزشکی گفت: برنامههای جاری و عملیاتی این حوزه بر اساس ابلاغیه جدید وزارت بهداشت تدوین شده و بازنگری جامع در فرآیندهای صدور مجوز، ثبت و واردات تجهیزات پزشکی با هدف حذف موازیکاری و ارتقای شفافیت در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به قدیمی بودن بخشی از مقررات افزود: بسیاری از ضوابط اجرایی مربوط به سال ۱۳۹۷ است و آییننامه اصلی تجهیزات پزشکی نیز از سال ۱۳۹۲ تاکنون بهروزرسانی نشده است. اصلاح این مقررات و بازطراحی فرآیندها برای تسهیل امور و پیشگیری از فساد ضروری است.
علیزاده درباره نظام قیمتگذاری اظهار کرد: تدوین سازوکار جدید مبتنی بر شفافیت، کیفیت و دادههای واقعی بازار با مشارکت انجمنهای تخصصی در حال انجام است. همچنین تأمینکنندگان ملزم به ارائه مستندات قیمت واقعی و انطباق با نرخهای جهانی و منطقهای خواهند بود.
وی با بیان اینکه تنوع اقلام تجهیزات پزشکی بسیار گسترده است، تأکید کرد: پیچیدگی قیمتگذاری در این حوزه بیش از داروست و نیازمند پایش مستمر و بهرهگیری از سامانههای تحلیلی هوشمند است.
سرپرست اداره کل تجهیزات پزشکی اعلام کرد ارائه گزارشهای ماهانه از وضعیت قیمتگذاری و کنترل کیفیت توسط دانشگاهها در دستور کار قرار گرفته تا روند اجرای برنامههای اصلاحی بهصورت منظم ارزیابی شود.
