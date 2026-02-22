۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۲۶

جریمه ۶۰ میلیاردی برای گران‌فروشی و عرضه غیرقانونی تجهیزات پزشکی

جریمه ۶۰ میلیاردی برای گران‌فروشی و عرضه غیرقانونی تجهیزات پزشکی

مدیر نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از محکومیت دو واحد صنفی متخلف در این شهر به پرداخت ۶۰ میلیارد ریال جریمه نقدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر نایب مدیر نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی معاونت غذا و دارو از محکومیت دو واحد صنفی متخلف در این شهر به پرداخت ۶۰ میلیارد ریال جریمه نقدی خبر داد.

وی با اعلام این خبر اظهار کرد: این واحدهای صنفی با اقدامات سودجویانه، زمینه کمبود و گران‌فروشی تجهیزات و ملزومات پزشکی را در استان فراهم کرده بودند که پس از تکمیل مستندات، پرونده آن‌ها برای رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی استان ارجاع شد.

وی افزود: پرونده این تخلفات در شعبه ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی بررسی و در نهایت، این دو واحد صنفی مجموعاً به پرداخت ۶۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

به گزارش تنها مرجع رسمی اخبار سازمان غذا و دارو ؛مدیر نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی معاونت غذا و دارو تصریح کرد: در جریان چندین نوبت بازدید میدانی و با رصد گزارش‌های سامانه انبار مجازی تجهیزات و ملزومات پزشکی، محرز شد دو واحد صنفی در مشهد اقدام به فروش غیرقانونی و خارج از شبکه مقادیر قابل توجهی از کالاهای دارای ارز ترجیحی کرده‌اند.

نایب در پایان با تأکید بر ظرفیت‌های نظارتی دانشگاه خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی سامانه برخط انبار مجازی و رصد کالا از مرحله تأمین تا مصرف‌کننده نهایی و همچنین برخورد جدی دستگاه‌های نظارتی با متخلفان، از تمامی واحدهای صنفی و شرکت‌های فعال در حوزه توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی انتظار می‌رود ضمن رعایت ضوابط و دستورالعمل‌ها، از هرگونه فروش خارج از شبکه قانونی و افزایش قیمت بدون مجوز خودداری کنند.

کد خبر 6756667
محدثه رمضانعلی

