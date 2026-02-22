به گزارش خبرگزاری مهر، امیر نایب مدیر نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی معاونت غذا و دارو از محکومیت دو واحد صنفی متخلف در این شهر به پرداخت ۶۰ میلیارد ریال جریمه نقدی خبر داد.

وی با اعلام این خبر اظهار کرد: این واحدهای صنفی با اقدامات سودجویانه، زمینه کمبود و گران‌فروشی تجهیزات و ملزومات پزشکی را در استان فراهم کرده بودند که پس از تکمیل مستندات، پرونده آن‌ها برای رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی استان ارجاع شد.

وی افزود: پرونده این تخلفات در شعبه ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی بررسی و در نهایت، این دو واحد صنفی مجموعاً به پرداخت ۶۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

به گزارش تنها مرجع رسمی اخبار سازمان غذا و دارو ؛مدیر نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی معاونت غذا و دارو تصریح کرد: در جریان چندین نوبت بازدید میدانی و با رصد گزارش‌های سامانه انبار مجازی تجهیزات و ملزومات پزشکی، محرز شد دو واحد صنفی در مشهد اقدام به فروش غیرقانونی و خارج از شبکه مقادیر قابل توجهی از کالاهای دارای ارز ترجیحی کرده‌اند.

نایب در پایان با تأکید بر ظرفیت‌های نظارتی دانشگاه خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی سامانه برخط انبار مجازی و رصد کالا از مرحله تأمین تا مصرف‌کننده نهایی و همچنین برخورد جدی دستگاه‌های نظارتی با متخلفان، از تمامی واحدهای صنفی و شرکت‌های فعال در حوزه توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی انتظار می‌رود ضمن رعایت ضوابط و دستورالعمل‌ها، از هرگونه فروش خارج از شبکه قانونی و افزایش قیمت بدون مجوز خودداری کنند.