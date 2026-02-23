به گزارش خبرگزاری مهر، در روز ۲۴ بهمنماه حادثهای تلخ در ارتفاعات آبشار خور از توابع جاده چالوس رخ داد؛ جایی که چند کوهنورد البرزی هنگام صعود به قله در اثر ریزش ناگهانی توده عظیم برف گرفتار بهمن شدند و دو نفر از آنان زیر لایههای سنگین برف مدفون شدند.
عملیات امداد و نجات از همان ساعات اولیه پس از وقوع حادثه با حضور نیروهای امدادی و تیمهای تخصصی کوهنوردی آغاز شد، اما با گذشت چند روز از واقعه، تلاشها برای یافتن افراد مفقودشده همچنان بینتیجه مانده است.
بر اساس گزارشها، طول مسیر بهمن حدود ۴۰۰ متر و ارتفاع تجمع برف در برخی نقاط به بیش از ۱۰ متر میرسد؛ این شرایط کار بازبینی، کاوش و دسترسی به محل حادثه را بسیار دشوار کرده و روند عملیات را با چالشهای جدی مواجه ساخته است.
حمید مساعدیان، رئیس کمیته جستوجو و امداد و نجات فدراسیون کوهنوردی، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: «روزانه حدود ۲۵ نیروی امدادی در منطقه حضور دارند و عملیات جستوجو بیوقفه ادامه دارد.»
وی افزود: با وجود انجام جستوجو در محدودههای احتمالی، در صورت تداوم شرایط جوی و حجم بالای برف، احتمال دارد ادامه عملیات به فصل بهار و زمان آبشدن برفها موکول شود.
گفتنی است؛ تلاش خبرنگار مهر برای گفت و گو با مسئولان هلال احمر استان درباره این حادثه و امدادرسانی ها ادامه دارد.
