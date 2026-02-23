مدیریت رفلاکس در ماه رمضان؛ افطار سبک، معده سالم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مسعود حسینی روز فوق تخصص گوارش اظهار کرد: مصرف همزمان غذا و حجم بالای مایعات میتواند باعث تشدید علائم رفلاکس از جمله سوزش سر دل و ترش کردن شود و توصیه میشود روزهداران مایعات را با فاصله زمانی مناسب از وعده غذایی مصرف کنند.
وی با اشاره به اهمیت مصرف صحیح داروها در ماه رمضان ادامه داد: در صورت مصرف داروهای مهارکننده اسید معده، افراد باید دارو را مطابق تجویز پزشک و همراه با وعده افطار یا سحر مصرف کنند تا اثر درمانی دارو کاهش پیدا نکند.
حسینی خاطرنشان کرد: در صورت وجود علائم شدید رفلاکس، مصرف داروهای آنتیاسید طبق نظر پزشک و بهویژه قبل از خواب شبانه توصیه میشود.
وی تأکید کرد: در صورت تشدید درد معده، ایجاد تهوع و استفراغ در هنگام روزهداری، مراجعه به پزشک ضروری است و افراد نباید درمانهای خودسرانه را جایگزین توصیههای تخصصی کنند.
این فوق تخصص گوارش همچنین توصیه کرد: برای کاهش علائم رفلاکس در ماه رمضان، پرهیز از غذاهای چرب و سرخکردنی، نوشابههای گازدار، چای پررنگ و ادویههای تند در وعده افطار و سحر و همچنین پرهیز از خوابیدن بلافاصله پس از صرف غذا، نقش مؤثری در حفظ سلامت گوارش دارد.
