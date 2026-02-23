عرضه گوشت طیور در دی ماه به بیش از ۲۴۰ هزار تن رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاه‌های رسمی کشور در دی ماه سال جاری از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت عرضه‌شده انواع طیور کشتار شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در دی ۱۴۰۴ جمعاً ۲۴۰٬۱۴۷ تن گزارش شده، که سهم گوشت مرغ بیش از سایر انواع طیور بوده است.

همچنین بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت مرغ با ۲۳۲.۵۸۸ تن، ۹۶.۹ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت بوقلمون با ۲٬۲۴۰ تن و سایر انواع طیور با ۵.۳۱۹ تن، به‌ترتیب ۰٫۹ درصد و ۲٫۲ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در دی ۱۴۰۴ با ماه مشابه سال ۱۴۰۳ نشان‌دهنده افزایش ۲ درصدی مقدار عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در دی ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل (آذر) در حدود ۳ درصد افزایش داشته است.