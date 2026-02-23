به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، امیر روشن‌بخش با تاکید بر اهمیت برگزاری ایران اکسپو، در تقویت دیپلماسی تجاری کشور، گفت: ایران اکسپو به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای تجاری کشور، بستر مناسبی برای معرفی توانمندی‌های صادراتی ایران و توسعه همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه تجاری را فراهم می‌کند.

او با اشاره به هدف برگزاری رویداد ایران اکسپو ۱۴۰۵، گفت: هشتمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران، با هدف توسعه صادرات غیرنفتی، معرفی ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی کشور و گسترش تعاملات تجاری با هیات‌های خارجی در سال آینده برگزار خواهد شد و ما سال آینده نیز میزبان فعالان اقتصادی، تجار و نمایندگان شرکت‌های داخلی و بین‌المللی خواهیم بود.

این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران در پایان زمان برگزاری رویداد ایران اکسپو ۱۴۰۵ را ۲۸ خرداد لغایت ۱ تیرماه به مدت پنج روز اعلام کرد.