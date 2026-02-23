۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۴۰

اکسپو ۱۴۰۵ از ۲۸ خرداد تا یک تیر برگزار می‌شود

«ایران اکسپو ۱۴۰۵» از تاریخ ۲۸ خردادماه به مدت پنج روز تا یک تیر برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، امیر روشن‌بخش با تاکید بر اهمیت برگزاری ایران اکسپو، در تقویت دیپلماسی تجاری کشور، گفت: ایران اکسپو به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای تجاری کشور، بستر مناسبی برای معرفی توانمندی‌های صادراتی ایران و توسعه همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه تجاری را فراهم می‌کند.

او با اشاره به هدف برگزاری رویداد ایران اکسپو ۱۴۰۵، گفت: هشتمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران، با هدف توسعه صادرات غیرنفتی، معرفی ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی کشور و گسترش تعاملات تجاری با هیات‌های خارجی در سال آینده برگزار خواهد شد و ما سال آینده نیز میزبان فعالان اقتصادی، تجار و نمایندگان شرکت‌های داخلی و بین‌المللی خواهیم بود.

این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران در پایان زمان برگزاری رویداد ایران اکسپو ۱۴۰۵ را ۲۸ خرداد لغایت ۱ تیرماه به مدت پنج روز اعلام کرد.

سمیه رسولی

